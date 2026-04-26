Continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental para este domingo 26 de abril en CDMX y Edomex

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex | adn Noticias

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, correspondiente a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), durante este domingo 26 de abril.

De acuerdo al reporte de las 15:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que persiste el sistema anticiclónico en el centro del país, aunado a las altas temperaturas en la zona, lo que provoca la acumulación de contaminantes y la formación de ozono.

Desde las 12:00 horas se registró mala calidad de aire en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán; sin embargo, se pidió a la población estar al pendiente del reporte de las 20:00 horas para conocer si las medidas se mantienen o se van.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/xnR2xAl6s9 pic.twitter.com/YDQ7z9yzXE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

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Así aplicará el Doble Hoy No Circula si se mantienen las condiciones para el 27 de abril

En caso de que las condiciones se mantengan durante la tarde-noche de este domingo (a las 20:00 horas), estos son los vehículos que no podrán circular este lunes en CDMX y Edomex:

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 y cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Vehículos con holograma de verificación 0 y 00 , engomado rosa , así como terminación de placas 7 y 8

, , así como Unidades que no porten holograma de verificación

Se restringe la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios

a tanques estacionarios También aplicará para los vehículos eléctricos e híbridos, además de aquellos que cuenten con matrícula ecológico u holograma tipo exento.

En tanto, si se levanta la Fase 1 de Contingencia Ambiental, entonces el programa se mantiene normal y los autos que no circulan son:

Holograma 1 y 2

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

¿Qué sucederá si se activa Fase 2 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

En caso de que la calidad de aire empeore en el Valle de México, entonces las autoridades no sólo podrían mantener sino que aumentaría la emergencia a Fase 2.

Estas serían las restricciones si esto aplica:

Se limita la circulación al 20% de los vehículos con hologramas 0 y 00

Restricción total de los autos con holograma 2

Se suspende la circulación del 100% de los vehículos del gobierno

Se prohíbe la circulación de vehículos de construcción que no cuentan con lona

Activan Alerta Amarilla en CDMX por altas temperaturas

A la par, las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en 12 alcaldías por temperaturas superiores a los 32º entre las 14:00 y 16:00 horas de este día.

Las demarcaciones afectadas serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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