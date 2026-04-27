Siguen los retrasos en líneas clave del Metro CDMX | Metro CDMX | X

Las autoridades capitalinas suspendieron el Doble Hoy No Circula en el Valle de México debido a que mejoró la calidad de aire tras la implementación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, el Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) siguen siendo dos de los transporte más utilizados, por lo que presentan retrasos en varias líneas durante hoy lunes 27 de abril 2026.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones Auditorio (Línea 7) y San Antonio Abad (Línea 2), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de usuarias y usuarios.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/ZyLXQweW5A — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Retrasos en el Metro CDMX hoy lunes

Usuarios en redes sociales señalan retrasos en estas líneas de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC):

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 1 , especialmente en dirección Observatorio; las estaciones comienzan a llenarse

, especialmente en dirección Observatorio; las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 2

Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 3 , especialmente en dirección Universidad; las autoridades informaron que se agiliza la salida y circulación de los trenes

, especialmente en dirección Universidad; las autoridades informaron que Retrasos de 15 minutos en la Línea 6 y su conexión con la Línea 4 , es decir, en la estación Martín Carrera

y , es decir, en la estación Martín Carrera Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 8 ; usuarios reportan larga espera en la estación Chabacano

; usuarios reportan larga espera en la estación Chabacano Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea A ; las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en las terminales

; las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en las terminales Retrasos de 10 minutos en la Línea B

Estaciones del Metro CDMX este 27 de abril 2026

Por otro lado, las autoridades informaron que por trabajos de rehabilitación las estaciones Auditorio (L7) y San Antonio Abad (L2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso; además, en la estación Tasqueña (L2) sólo funciona el andén dirección Cuatro Caminos.

Así va el Metrobús CDMX hoy lunes 27 de abril

Mientras tanto, el Metrobús de la CDMX también representa los siguientes retrasos:

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7, especialmente en dirección Campo Marte

Es importante mencionar que este transporte implementó nuevos transbordos entre las Línea 1 y 4 entre las estaciones El Chopo (1) y Alcaldía Cuauhtémoc (4), así como Revolución (1) y México-Tenochtitlán (4).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.