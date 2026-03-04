Mundial 2026: Alejandro Fernández, Emmanuel y otros 5 artistas darán concierto en CDMX por la Copa del Mundo

En medio de las polémicas por el avance en las obras del Estadio Azteca, la FIFA dio a conocer que el recinto está garantizado para que se dispute la inauguración del Mundial 2026 en junio próximo, además de que adelantaron que la Ciudad de México (CDMX) contará con conciertos especiales por la Copa del Mundo.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la misma FIFA, que se dio a conocer que el festival con artistas nacionales se llevará a cabo en el marco del arranque del torneo de selecciones, esto dentro del Auditorio Nacional.

¿Quiénes darán concierto en el Auditorio Nacional por el Mundial 2026?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado oficial de la FIFA, el evento llevará por nombre “México Vibra” y estará contando con la participación de artistas nacionales como Alejandro Fernández, Mijares, Lucero, Emmanuel, Carla Morrison, así como con la Banda el Recodo, Timbiriche y la Orquesta Sinfónica de Minería.

Los conciertos fueron programados para llevarse a cabo los días martes 9 y miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, el cual se encargará de recibir el evento organizado por Host City Ciudad de México como parte de los preparativos del Mundial 2026.

Habrá FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX

Más allá de anunciar los conciertos que se estarán dando en el Auditorio Nacional por motivos del Mundial 2026, es importante destacar que la FIFA confirmó que se instalará el Fan Festival en la plancha del Zócalo capitalino.

De acuerdo con la información proporcionada en un comunicado oficial, a partir del 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio, se espera recibir hasta 2 millones 200 mil aficionados para disfrutar de forma gratuita la transmisión de los partidos más emocionantes de la justa.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para los conciertos en el Auditorio Nacional?

Si bien es cierto que se anunciaron los detalles de los conciertos que se darán por motivos de la tercera Copa del Mundo que se organiza en nuestro país, se informó que la venta de los boletos será anunciada en los próximos días, por lo cual se recomendó estar atentos de las cuentas oficiales de la FIFA.

