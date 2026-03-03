¡Hermoso! FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026 y este es su significado

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de este 2026 se encuentra más cerca que nunca y es por eso que la FIFA nos compartió el póster oficial del evento, con una silueta clásica de un jugador a punto de disparar, acompañada de detalles artísticos con elementos simbólicos de cada uno de los países anfitriones.

Hoy, 3 de marzo de 2026, estamos a 100 días de la Copa del Mundo, con la mayoría de los detalles listos para iniciar la competición. Solo falta conocer a los equipos que avanzarán con los últimos boletos del repechaje y esperar al 11 de junio por el partido inicial entre México y Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

¿Qué significa el póster oficial del Mundial 2026?

De acuerdo con las declaraciones del mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este póster "refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia", según se puede leer en un comunicado.

Los tonos rojos representan a Canadá, los azules a Estados Unidos y los verdes a México. Es una obra que surgió de la colaboración de artistas de cada país: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas.

En el caso de México, podemos ver claramente algunas referencias a la cultura, como el águila, el animal emblema en la bandera nacional, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca, y claro, un sombrero de mariachi.

Por Canadá vemos una hoja de arce, un alce y un ganso canadiense; por Estados Unidos vemos las clásicas barras y estrellas, semejantes a su bandera. Además, podemos notar que la pierna con la que va a disparar el jugador fue hecha con la imagen geográfica de los tres países y de todo el continente americano.

