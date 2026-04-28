Alerta Amber CDMX: Buscan a Andrea Noriega de 14 años, desapareció en la colonia Álamos; esta es ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Andrea Noriega Martínez, joven de 14 años que desapareció en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el pasado lunes 27 de abril alrededor de las 15:30 horas (tiempo local); sin embargo, la búsqueda se dificulta al desconocer cómo vestía al momento de perder contacto con ella.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Andrea Noriega Martínez, de 14 años, vista por última vez el pasado 27 de abril, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/tNR6dg33tI — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) April 28, 2026

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Características de Andrea Noriega Martínez

Las autoridades no cuentan con la fecha de nacimiento de Andrea; sin embargo, saben que tiene 14 años y mide 1.55 metros, es de complexión delgada y piel morena clara.

Además, tiene cabello castaño oscuro y ojos café; sus señas particulares son que usa brackets y tiene una cicatriz en el lado derecho del abdomen.

Alertas Amber activas hoy 28 de abril 2026

Estas son las fichas de búsqueda activas (de Alerta Amber) en la capital:

Melanie Sophie Santillán González , de 16 años, fue vista por última vez el 27 de abril en la alcaldía Xochimilco

, de 16 años, fue vista por última vez el 27 de abril en la alcaldía Xochimilco Mía Janeth González Castañeda , de 16 años, fue vista por última vez en la alcaldía Coyoacán

, de 16 años, fue vista por última vez en la alcaldía Coyoacán Rocío Zirel Garrido López Arce , de 14 años, fue vista por última vez el 26 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza

, de 14 años, fue vista por última vez el 26 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza Quetzalli María Hernández Hernández , de 14 años, fue vista por última vez el 26 de abril en la alcaldía Milpa Alta

, de 14 años, fue vista por última vez el 26 de abril en la alcaldía Milpa Alta Kathia Yumara Flores del Monte , de 1 año, fue vista por última vez el 25 de abril en la alcaldía Xochimilco

, de 1 año, fue vista por última vez el 25 de abril en la alcaldía Xochimilco Maricruz Bautista González , de 14 años, fue vista por última vez el 25 de abril en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 14 años, fue vista por última vez el 25 de abril en la alcaldía Gustavo A. Madero Fernanda Mallinali García Juárez , de 11 años, fue vista por última vez el 21 de abril en la alcaldía Coyoacán

, de 11 años, fue vista por última vez el 21 de abril en la alcaldía Coyoacán Paola Melissa de la Cruz Rosas, de 9 años, fue vista por última vez el 23 de abril en la alcaldía Cuauhtémoc

Personas localizadas en CDMX

Además, la Fiscalía capitalina también dio a conocer el nombre de las y los menores que fueron localizados:

Lucia Daniela Galván Dávalos

Irinea Hernández Villaseñor

Iván Paez Velázquez

Naomi Sugey Valdés Villapando

Ailín Dánae Belmont Velázquez

Números y contacto de la Fiscalía CDMX para denunciar una desaparición

En caso de que necesites denunciar una desaparición o tengas información respecto a alguna ficha de búsqueda activa, entonces puedes comunicarte por las siguientes vías:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Oficinas de la FGJCDMX: Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, CDMX

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