Rodrygo, figura del Real Madrid y la Selección de Brasil se pierde el Mundial 2026 por lesión

A un par de meses de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá el Real Madrid lanzó una noticia que afecta directamente a la Selección de Brasil, pues se confirmó que el futbolista Rodrygo Goes, figura del conjunto merengue y la verde amarella, sufrió una lesión en la rodilla que lo alejará de las canchas por más de seis meses.

Fue a través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, que los máximos ganadores de la Champions League dieron a conocer la gravedad de la lesión tras el partido Real Madrid vs Getafe del pasado 2 de marzo de este 2026.

¿De qué se lesionó Rodrygo?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado oficial del Real Madrid, los servicios médicos del club diagnosticaron a Rodrygo con una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, lo cual hará que se pierda el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

Es importante mencionar que este tipo de lesiones son de las más peligrosas y tardadas en cuanto a recuperación, pues dependiendo el caso un futbolista se podría perder de seis hasta nueve meses en regresar a una cancha de futbol profesional.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

¿Cuánto tiempo de recuperación necesitará Rodrygo con el Real Madrid?

A pesar de que el Real Madrid no dio a conocer la fecha exacta en la cual regresará Rodrygo Goes a la actividad futbolística, tomando en cuenta casos anteriores similares se podría deducir que el brasileño estará disponible para jugar hasta noviembre o diciembre de este 2026.

Con ello, el brasileño se pierde el resto de la temporada 2025-2026 con el Real Madrid, además de que podría perderse los primeros cuatro meses del próximo campeonato de LaLiga tras finalizar el Mundial 2026.

Jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión

Más allá del caso de Rodrygo, es importante mencionar que se han confirmado varias bajas para el Mundial 2026, tales como:

Jack Grealish por lesión en el pie izquierdo

Juan Foyth por ruptura del tendón de aquiles

Mohammed Salisu de Ghana por lesión de ligamento cruzado anterior

