Explicación de las nuevas reglas de futbol aprobadas para el Mundial 2026

Con la intención de reducir la pérdida de tiempo durante los partidos, que haya más tiempo de juego efectivo y que no haya polémicas en las decisiones arbitrales, la International Football Association Board (IFAB) aprobó nuevas reglas que se implementarán durante el Mundial de 2026 el próximo mes de junio.

Así serán las nuevas reglas para el Mundial 2026

En esencia, habrá cuatro cambios importantes en las reglas del futbol para la próxima Copa del Mundo, los cuales darán mucho de qué hablar y podrían sorprender a más de un futbolista acostumbrado a estas "malas mañanas.



Tiros de esquina y saques de meta. En el momento en el que se marca alguna de esas situaciones, el árbitro accionará un cronómetro de cinco segundos; si en ese tiempo el balón todavía no es jugado, el equipo rival recuperará el balón.

Tiempo para abandonar el terreno de juego. En caso de una sustitución, los jugadores tendrán 10 segundos para abandonar el campo; de no hacerlo, su reemplazo tendrá que esperar mínimo un minuto para entrar al campo, el cual podría alargarse hasta que el partido sea detenido por una falta o salida de balón.

Un futbolista que requiera atención médica debe abandonar el terreno de juego. El jugador debe ser atendido fuera de la cancha y, en caso de regresar, esperará al menos un minuto para volver al césped.

Ajustes en donde el VAR puede llamar al árbitro central: 1) Revisar tarjeta roja, producto de una segunda amarilla que pudo ser incorrecta; 2) Amonestar o expulsar al jugador o cuerpo técnico equivocado; 3) Error al marcar tiro de esquina o no marcarlo (la indicación debe ser inmediata).

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El calendario marca el jueves 11 de junio como el inicio de la Copa del Mundo del 2026, con el partido inaugural de México vs Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca. Así comenzará un mes de competencia que se definirá en una histórica final hasta el domingo 19 de julio.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

