El tiempo que estaría fuera Kylian Mbappé por su lesión y el riesgo de no llegar al Mundial 2026

La lesión de rodilla, en cualquier nivel, es una de las más temidas por los futbolistas, ya que literalmente puede cambiar su rendimiento para siempre. En esta ocasión, Kylian Mbappé y el Real Madrid recibieron una mala noticia tras la valoración médica, confirmando que el francés deberá estar en reposo por varias semanas.

Las lesiones comenzaron a ser un problema para Mbappé desde que comenzó el 2026 y han hecho que se pierda algunos partidos. Lo peor de todo es que estos problemas llegan a unos meses de la Copa del Mundo del 2026, por lo que un mal tratamiento podría dejarlo fuera de la justa mundialista.

¿Cuál es la lesión de Kylian Mbappé?

El Real Madrid confirmó a través de un comunicado que Kylian sufrió un esguince en la rodilla izquierda y que recibirá un tratamiento conservador, por lo que su recuperación estará sujeta a su evolución.

Aunque no informaron el grado del esguince, medios españoles señalan que sería de grado 1, es decir, una distensión ligera, la cual, en el mejor de los casos, lo dejaría fuera por, mínimo, dos semanas.

El gran problema ocurre en la recuperación, ya que los médicos llegaron a considerar una cirugía para asegurar que su rodilla vuelva a estar como antes, aunque el tiempo de recuperación sería mucho más largo, extendiéndose de 3 a 4 meses, algo que dejaría a Mbappé fuera para el cierre de temporada y sin posibilidad de jugar el Mundial de 2026.

El riesgo para Mbappé con la lesión de rodilla

Esa lesión es la misma que ha separado a Mbappé del equipo desde comienzos de año. Se ha perdido cuatro partidos por seguir con el tratamiento conservador y, hasta ahora, no ha tenido resultados favorables.

Considerando que la cirugía sería el último recurso, Mbappé seguiría con ese tratamiento, pero, a la larga, podría perjudicarlo. De hecho, un caso comparable es el de Umtiti, defensor francés que decidió jugar el Mundial de 2018 con Francia a pesar de estar lesionado y que, por no atender esa lesión a tiempo, su nivel futbolístico decayó drásticamente en años subsecuentes.

