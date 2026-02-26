Metrobús CDMX anuncia vacantes de empleo con sueldo superior a los 16 mil pesos

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que cuenta hasta con siete vacantes de empleo abiertas hasta el 1 de marzo de este 2026, las cuales ofrecen salarios desde los 11 mil hasta los 16 mil 200 pesos según el puesto.

De acuerdo con el anuncio del Metrobús, los puestos que tienen vacantes disponibles son los siguientes: analista de Arrendamientos y Adquisiciones, auxiliar Asistente de la Gerencia de Finanzas, auxiliar en servicio y gestión contable, técnico en control presupuestal y normatividad financiera, técnico en Operaciones Contables y Finanzas, analista en supervisión de estaciones, analista en supervisión de flota vehicular.

¿Cuánto ofrecen las vacantes de empleo del Metrobús CDMX?

Si algunos de los puestos antes mencionados llamaron tu atención, es importante dar a conocer lo que está ofreciendo de salario el Metrobús CDMX, pues los salarios netos podrían reducir significativamente.

Analista de Arrendamientos y Adquisiciones: 11 mil 849 pesos

Auxiliar Asistente de la Gerencia de Finanzas: 12 mil 354 pesos

Auxiliar en servicio y gestión contable: 12 mil 354 pesos

Técnico en control presupuestal y normatividad financiera: 14 mil 158 pesos

Técnico en Operaciones Contables y Finanzas: salario neto de 14 mil 158 pesos

Analista en supervisión de estaciones: salario neto de 11 mil 849 pesos

Analista en supervisión de flota vehicular: salario neto de 11 mil 785 pesos

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo en el Metrobús CDMX?

Para poder postularte a las vacantes antes mencionadas, el Metrobús CDMX informó que las y los interesados pueden enviar su CV más actualizado al correo reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx, esto con asunto marcado con la oferta laboral que más llamó tu atención.

Es importante mencionar que los CV se estarán recibiendo hasta el próximo 1 de marzo de este 2026, fecha en la cual se cierra la convocatoria para los nuevos puestos en este transporte público.

Requisitos para trabajar en el Metrobús CDMX

Cada uno de los vacantes antes mencionadas cuenta con sus propios procesos de selección y requisitos, por lo cual te sugerimos ingresar al siguiente enlace del Metrobús CDMX en el cual podrás conocer los documentos y competencias necesarias para los puestos.

