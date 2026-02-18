Caos en el Metro y Metrobús CDMX: Estaciones saturadas y retrasos de hasta 30 minutos este Miércoles de Ceniza

Este miércoles 18 de febrero, en pleno Miércoles de Ceniza, miles de capitalinos salieron desde temprano rumbo a sus actividades laborales y religiosas en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó afectaciones en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús.

Aunque las autoridades reportaron operación constante en varias líneas, usuarios señalaron retrasos considerables y trenes saturados en distintos puntos de la red.

A través de sus canales oficiales, el Metro informó que había “afluencia controlada y circulación constante” en las Líneas 1, 2, 7, A y B; sin embargo, en redes sociales los pasajeros reportaron tiempos de espera prolongados y andenes abarrotados.

Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, A y B.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 18, 2026

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 18 de febrero?

En la Línea 3 , que corre de Indios Verdes a Universidad, usuarios denunciaron retrasos superiores a los 30 minutos , además de trenes completamente llenos en horas pico.

, que corre de Indios Verdes a Universidad, usuarios denunciaron , además de trenes completamente llenos en horas pico. Situación similar se registró en la Línea B , donde los tiempos de espera también superaron la media hora.

, donde los tiempos de espera también superaron la media hora. La Línea 7 presentó demoras de más de 20 minutos , mientras que en la Línea 9 se reportaron retrasos intermitentes.

, mientras que en la Línea 9 se reportaron retrasos intermitentes. En la Línea 8 también hubo quejas por avance lento de los trenes.

por avance lento de los trenes. Particularmente en la Línea 2

Retrasos en Metrobús CDMX hoy

En el caso del Metrobús, la Línea 1 —que va de El Caminero a Indios Verdes— registró estaciones llenas, especialmente en la terminal El Caminero. Usuarios indicaron que las unidades tardaban entre 10 y 16 minutos en arribar, lo que provocó filas extensas.

La Línea 5 también presentó demoras aproximadas de 10 minutos, de acuerdo con reportes ciudadanos.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados, recargar su tarjeta de movilidad con tiempo y consultar las cuentas oficiales para conocer el estado del servicio en tiempo real.

Este miércoles, la combinación de jornada laboral y celebraciones religiosas incrementó la presión sobre el transporte público capitalino, evidenciando nuevamente los retos de movilidad que enfrenta la ciudad en fechas de alta concentración de personas.

