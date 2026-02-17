Apelan a la compasión y te roban; nuevo modus operandi de delincuentes en Metrobús CDMX

Un nuevo esquema de robo fue denunciado por usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), especialmente en la Línea 1 del Metrobús.

A través de redes sociales, la cuenta de vecinos de Tlalpan alertó sobre un caso ocurrido el pasado 22 de enero en la estación Perisur, donde delincuentes habrían utilizado a un adulto mayor para ganarse la confianza de su víctima y despojarla de sus pertenencias.

🚨 ALERTA | Modus operandi en Metrobús Perisur 🚨



Quiero compartir lo que me ocurrió para que nadie más pase por lo mismo.



📅 El 22 de enero, alrededor de las 2:00 pm, en el Metrobús Perisur, un hombre de la tercera edad se me acercó pidiendo ayuda para ubicar un banco. Minutos… — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 7, 2026

Modus operandi de la nueva estafa en el Metrobús

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas. Un hombre de la tercera edad se acercó para pedir ayuda con la ubicación de un banco. Minutos después, otro sujeto —descrito como alto, robusto, con lentes y cabello corto— intervino para reforzar la solicitud.

Bajo el argumento de apoyar al adulto mayor, lograron que la víctima descendiera de la unidad en la estación Perisur.

Ya en el exterior, el supuesto afectado mencionó que viajaba con un menor y que lo había dejado cerca del estacionamiento de una tienda departamental, lo que incrementó la sensación de urgencia. Durante el trayecto hacia el supuesto banco, la persona fue despojada de sus pertenencias.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

¿Cómo operan los delincuentes en el Metrobús CDMX?

Este tipo de engaño se basa en generar empatía y presión emocional. Especialistas en seguridad señalan que los delincuentes suelen actuar en grupo: uno inicia el contacto y otro respalda la historia para hacerla más creíble.

Utilizan perfiles que inspiran confianza, como adultos mayores o mujeres, para disminuir las sospechas.

En estaciones con alta afluencia como Perisur, donde convergen rutas hacia el sur de la capital y zonas comerciales, los usuarios pueden ser más vulnerables ante distracciones o situaciones inesperadas.

Autoridades del sistema han reiterado que ante cualquier incidente se debe acudir al personal identificado del Metrobús o solicitar apoyo de la policía bancaria e industrial asignada a estaciones estratégicas.

Recomendaciones para evitar robos en el transporte público de CDMX

Para reducir riesgos, expertos recomiendan:



No descender de la unidad para acompañar a desconocidos , aunque la historia parezca urgente

, aunque la historia parezca urgente Mantener objetos de valor fuera de la vista de los demás y bien resguardados

En caso de que alguien solicite ayuda, canalizarlo con personal oficial del sistema

Reportar comportamientos sospechosos al número de emergencias 911

La víctima informó que ya presentó la denuncia correspondiente y decidió hacer público el caso tras conocer situaciones similares. La difusión de estos hechos busca prevenir que más usuarios sean sorprendidos bajo un esquema que apela a la compasión para cometer delitos.

