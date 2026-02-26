¿Abrirá la Línea 2? Horarios especiales y estaciones del Metro y Metrobús que cierran por concierto de Shakira en CDMX

Con motivo del concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo capitalino este domingo 1 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció un horario especial en el transporte público —Metro y Metrobús— para facilitar el regreso de miles de asistentes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en conferencia que tres líneas del Metro operarán con horario extendido hasta la 01:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo, como parte del operativo especial por el evento masivo en la Plaza de la Constitución.

🗞️Metrobús extiende horario de servicio en apoyo a las personas que acudan al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/v5g0qoj5no pic.twitter.com/wdGhmugw9g — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 25, 2026

¿Abrirá la Línea 2 y cuál será el horario del Metro CDMX por el concierto de Shakira?

Una de las principales dudas entre los usuarios es si la Línea 2 —que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña— abrirá con normalidad, debido a que recientemente ha operado con horarios especiales por trabajos de remodelación.

Además, aunque aún no se ha mencionado, se estima que la estación Zócalo cierre antes, durante y después del evento.

Autoridades capitalinas confirmaron que la Línea 2 sí formará parte del esquema de horario ampliado que brindará servicio hasta la 01:00 horas:



Línea 1 (Observatorio-Pantitlán)

(Observatorio-Pantitlán) Línea 9 (Tacubaya-Pantitlán)

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Metrobús CDMX: líneas con horario extendido y estaciones cerradas el 1 de marzo

El Metrobús también implementará ajustes:



Líneas 1 y 7 extenderán su servicio hasta la 01:00 de la madrugada

A partir de las 00:00 horas, las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos

La última salida será desde El Caminero e Indios Verdes (Línea 1) y desde Glorieta Violeta (Línea 7)

Sin embargo, habrá modificaciones por cierres en la zona centro:



Línea 3 : de 15:00 horas al cierre no operarán las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas

: de 15:00 horas al cierre Línea 4: s uspenderá rutas norte y sur todo el día ; solo habrá servicio de San Lázaro a AICM y a Pantitlán y Alameda Oriente

s ; solo habrá servicio de San Lázaro a AICM y a Pantitlán y Alameda Oriente Línea 7: desde las 15:00 horas cerrarán Hidalgo y El Caballito

Operativo de seguridad en el Zócalo CDMX por concierto de Shakira

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un dispositivo especial en coordinación con Protección Civil, Movilidad, Cultura y el C5.

Además, se instalarán filtros de acceso, monitoreo permanente y apoyo vial en calles aledañas, donde también se colocarán pantallas para ampliar el aforo. Las autoridades capitalinas aseguraron que el operativo se mantendrá activo hasta el desalojo total de la zona centro.

El objetivo, señalaron, es ofrecer alternativas de movilidad seguras y suficientes al término del espectáculo con el que la intérprete de Loba y Día de Enero cerrará su gira por México.

Las autoridades recomendaron a los asistentes prever tiempos de traslado y recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada con anticipación para evitar contratiempos a la salida del evento.

