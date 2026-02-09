inklusion.png Sitio accesible
¿Dinero por dar “likes”? Razones para sospechar si recibes este mensaje y no caer en una estafa

De un simple “like” a perder tus ahorros: las autoridades alertan sobre el esquema de inversión falso que está afectando a miles de usuarios en México.

estafa likes
SSC alerta por el engaño digital que vacía cuentas bancarias con falsas promesas|Getty Images
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Ximena Ochoa

La promesa de ganar dinero fácil por dar “likes” en redes sociales se ha convertido en una nueva trampa o estafa digital que ya afecta a usuarios en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó que, a través de su Policía Cibernética, recibe al menos tres reportes semanales relacionados con este tipo de fraude, el cual opera mediante técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad.

¿Cómo funciona la estafa de “likes” en redes sociales?

De acuerdo con la SSC , los ciberdelincuentes contactan a las víctimas por aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto o redes sociales, generalmente desde números extranjeros.

Se presentan como supuestas agencias de marketing digital que buscan personas para “trabajar” en campañas destinadas a aumentar el alcance de influencers o artistas.

Estos son algunos de los ejemplos que se pueden recibir:

  • Hola. Estamos reclutando personas en México para dar likes a videos de artistas. No necesitas experiencia y puedes ganar de $300 a $800 pesos diarios. ¿Te interesa recibir la primera tarea?
  • Da me gusta al siguiente video y envíanos captura de pantalla. Pago inmediato de $60 pesos al terminar.

Paso a paso de la nueva estafa en redes sociales

  • El primer contacto suele ser inofensivo: piden dar “like” a videos o suscribirse a canales y enviar una captura como evidencia. A cambio, depositan pequeñas cantidades de dinero para generar confianza.
  • En las siguientes “misiones” el engaño escala: los estafadores invitan a reinvertir las supuestas ganancias en plataformas de criptomonedas, enviando enlaces que redirigen a sitios falsos diseñados para robar dinero e información.
  • Una vez que la víctima deposita una cantidad mayor, los delincuentes bloquean todo contacto y desaparecen, dejando pérdidas económicas y datos personales comprometidos.

Advierten sobre estafas a vendedores de Marketplace

Delitos digitales asociados a este fraude

La Policía Cibernética advierte que esta modalidad de estafa suele estar ligada a otros ciberdelitos comunes en México, entre ellos:

  • Phishing , para obtener contraseñas o datos bancarios
  • Ofertas falsas de empleo, productos o servicios
  • Suplantación de identidad de amigos, familiares o empresas
  • Premios o loterías falsas que exigen pagos o información personal
  • Mensajes urgentes de desconocidos que buscan provocar reacciones impulsivas

Recomendaciones para evitar caer en la estafa de “likes”

Las autoridades llaman a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir medidas básicas de seguridad digital:

  • No dar clic en enlaces de remitentes desconocidos
  • No compartir datos personales o bancarios por mensajes no verificados
  • Desconfiar de ofertas de dinero fácil o trabajos sin proceso formal
  • Verificar la identidad de quien solicita pagos o inversiones
  • Utilizar las opciones de bloqueo y denuncia en apps de mensajería

Ante cualquier duda, la Unidad de Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; también mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en X o Facebook.

Mantenerse informado es clave para no convertirse en la siguiente víctima.

