¿Dinero por dar “likes”? Razones para sospechar si recibes este mensaje y no caer en una estafa
De un simple “like” a perder tus ahorros: las autoridades alertan sobre el esquema de inversión falso que está afectando a miles de usuarios en México.
La promesa de ganar dinero fácil por dar “likes” en redes sociales se ha convertido en una nueva trampa o estafa digital que ya afecta a usuarios en México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó que, a través de su Policía Cibernética, recibe al menos tres reportes semanales relacionados con este tipo de fraude, el cual opera mediante técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad.
¿Cómo funciona la estafa de “likes” en redes sociales?
De acuerdo con la SSC , los ciberdelincuentes contactan a las víctimas por aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto o redes sociales, generalmente desde números extranjeros.
Se presentan como supuestas agencias de marketing digital que buscan personas para “trabajar” en campañas destinadas a aumentar el alcance de influencers o artistas.
Estos son algunos de los ejemplos que se pueden recibir:
- Hola. Estamos reclutando personas en México para dar likes a videos de artistas. No necesitas experiencia y puedes ganar de $300 a $800 pesos diarios. ¿Te interesa recibir la primera tarea?
- Da me gusta al siguiente video y envíanos captura de pantalla. Pago inmediato de $60 pesos al terminar.
#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que circula principalmente en #WhatsApp y #Telegram, en la que se promete dinero a cambio de realizar interacciones simples en… pic.twitter.com/nUprVqGxnk— SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 5, 2026
Paso a paso de la nueva estafa en redes sociales
- El primer contacto suele ser inofensivo: piden dar “like” a videos o suscribirse a canales y enviar una captura como evidencia. A cambio, depositan pequeñas cantidades de dinero para generar confianza.
- En las siguientes “misiones” el engaño escala: los estafadores invitan a reinvertir las supuestas ganancias en plataformas de criptomonedas, enviando enlaces que redirigen a sitios falsos diseñados para robar dinero e información.
- Una vez que la víctima deposita una cantidad mayor, los delincuentes bloquean todo contacto y desaparecen, dejando pérdidas económicas y datos personales comprometidos.
Advierten sobre estafas a vendedores de Marketplace
Delitos digitales asociados a este fraude
La
Policía Cibernética
advierte que esta modalidad de estafa suele estar ligada a otros ciberdelitos comunes en México, entre ellos:
- Phishing , para obtener contraseñas o datos bancarios
- Ofertas falsas de empleo, productos o servicios
- Suplantación de identidad de amigos, familiares o empresas
- Premios o loterías falsas que exigen pagos o información personal
- Mensajes urgentes de desconocidos que buscan provocar reacciones impulsivas
¡No lo abras! Si recibes este correo de una plataforma de streaming es una estafa
Ciberdelincuentes presionan a sus víctimas con supuestos pagos pendientes o la suspensión de la cuenta para robarles datos personales y bancarios.
Recomendaciones para evitar caer en la estafa de “likes”
Las autoridades llaman a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir medidas básicas de seguridad digital:
- No dar clic en enlaces de remitentes desconocidos
- No compartir datos personales o bancarios por mensajes no verificados
- Desconfiar de ofertas de dinero fácil o trabajos sin proceso formal
- Verificar la identidad de quien solicita pagos o inversiones
- Utilizar las opciones de bloqueo y denuncia en apps de mensajería
Ante cualquier duda, la Unidad de Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; también mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en X o Facebook.
Mantenerse informado es clave para no convertirse en la siguiente víctima.
