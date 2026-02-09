¿Dinero por dar “likes”? Razones para sospechar si recibes este mensaje y no caer en una estafa

La promesa de ganar dinero fácil por dar “likes” en redes sociales se ha convertido en una nueva trampa o estafa digital que ya afecta a usuarios en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó que, a través de su Policía Cibernética, recibe al menos tres reportes semanales relacionados con este tipo de fraude, el cual opera mediante técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad.

¿Cómo funciona la estafa de “likes” en redes sociales?

De acuerdo con la SSC , los ciberdelincuentes contactan a las víctimas por aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto o redes sociales, generalmente desde números extranjeros.

Se presentan como supuestas agencias de marketing digital que buscan personas para “trabajar” en campañas destinadas a aumentar el alcance de influencers o artistas.

Estos son algunos de los ejemplos que se pueden recibir:



Hola. Estamos reclutando personas en México para dar likes a videos de artistas. No necesitas experiencia y puedes ganar de $300 a $800 pesos diarios. ¿Te interesa recibir la primera tarea?

Da me gusta al siguiente video y envíanos captura de pantalla. Pago inmediato de $60 pesos al terminar.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que circula principalmente en #WhatsApp y #Telegram, en la que se promete dinero a cambio de realizar interacciones simples en… pic.twitter.com/nUprVqGxnk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 5, 2026

Paso a paso de la nueva estafa en redes sociales

El primer contacto suele ser inofensivo: piden dar “like” a videos o suscribirse a canales y enviar una captura como evidencia . A cambio, depositan pequeñas cantidades de dinero para generar confianza.

y . A cambio, para generar confianza. En las siguientes “misiones” el engaño escala: los estafadores invitan a reinvertir las supuestas ganancias en plataformas de criptomonedas, enviando enlaces que redirigen a sitios falsos diseñados para robar dinero e información.

de criptomonedas, enviando diseñados para robar dinero e información. Una vez que la víctima deposita una cantidad mayor, los delincuentes bloquean todo contacto y desaparecen, dejando pérdidas económicas y datos personales comprometidos.

Advierten sobre estafas a vendedores de Marketplace

Delitos digitales asociados a este fraude

La Policía Cibernética advierte que esta modalidad de estafa suele estar ligada a otros ciberdelitos comunes en México, entre ellos:



Phishing obtener contraseñas o datos bancarios

Ofertas falsas de empleo , productos o servicios

, productos o servicios Suplantación de identidad de amigos, familiares o empresas

de amigos, familiares o empresas Premios o loterías falsas que exigen pagos o información personal

que exigen pagos o información personal Mensajes urgentes de desconocidos que buscan provocar reacciones impulsivas

Recomendaciones para evitar caer en la estafa de “likes”

Las autoridades llaman a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir medidas básicas de seguridad digital:



No dar clic en enlaces de remitentes desconocidos

No compartir datos personales o bancarios por mensajes no verificados

por mensajes no verificados Desconfiar de ofertas de dinero fácil o trabajos sin proceso formal

fácil o trabajos sin proceso formal Verificar la identidad de quien solicita pagos o inversiones

Utilizar las opciones de bloqueo y denuncia en apps de mensajería

Ante cualquier duda, la Unidad de Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; también mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en X o Facebook.

Mantenerse informado es clave para no convertirse en la siguiente víctima.

