Paso a paso para descargar y recargar la Tarjeta digital de Movilidad; así puedes usarla en el Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI), una nueva modalidad de pago digital que permite ingresar a este transporte público de la Ciudad de México (CDMX) desde el teléfono celular.

De acuerdo con autoridades, la red cuenta con mil 800 validadores distribuidos en las 12 Líneas, lo que permitirá que esta herramienta funcione en todos los accesos habilitados del Metro, donde diariamente se realizan alrededor de 4.5 millones de viajes.

El desarrollo se realizó en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), cuyo titular, Ángel Tamariz, señaló que el objetivo es avanzar hacia una movilidad más ágil, segura y conectada en la zona metropolitana, con el respaldo del gobierno de Clara Brugada Molina.

¿Cómo descargar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

Si quieres activar la tarjeta digital en tu celular, este es el procedimiento:



Descarga la App CDMX

Ingresa a la aplicación y selecciona el apartado Movilidad Integrada

Sigue el tutorial para generar tu tarjeta virtual

Realiza una recarga inicial mínima de 15 pesos para activarla

Actualmente, la función está disponible únicamente para dispositivos Android y Huawei. Las autoridades informaron que próximamente se habilitará para iOS.

El titular del Metro destacó que son mil 800 validadores de pago los que están disponibles en las 12 Líneas de la red, en la que se realizan 4.5 millones de viajes diarios, y enfatizó el interés de la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para ofrecer más y mejores opciones en la red… pic.twitter.com/1Kbxtmv4cU — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 12, 2026

¿Cómo recargar la Tarjeta Virtual MI desde el celular?

Una vez creada, la recarga se puede hacer directamente desde la App CDMX sin acudir a taquillas o máquinas físicas. Las opciones disponibles son:



CoDi (Cobro Digital)

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

El saldo se actualiza de manera automática en el sistema y queda listo para utilizarse en los validadores del Metro y en otros medios de la Red de Movilidad Integrada.

¿Qué pasará con tu tarjeta física de Movilidad Integrada?

La llegada de la versión virtual no elimina la tarjeta física. Ambas modalidades convivirán, es decir, si ya cuentas con el plástico tradicional, podrás seguir utilizándolo con normalidad en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y demás transportes que integran la red.

La diferencia principal es que ahora los usuarios tendrán una alternativa digital que reduce filas, evita el uso de efectivo y permite consultar y recargar saldo desde cualquier lugar.

Con esta implementación, la Ciudad de México avanza hacia un esquema de pago más digitalizado, manteniendo opciones para todos los perfiles de usuarios.

