CDMX anuncia remodelación de la Línea 2 del Metro; lista de estaciones cerradas y fechas de la obra

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , anunció el arranque de una intervención integral en la Línea 2 del Metro CDMX, conocida como la línea azul, con el objetivo de modernizar su infraestructura y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Los trabajos comenzarán este mes de febrero y contemplan cierres parciales, ajustes de horario y una inversión histórica de mil millones de pesos.

De acuerdo con autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la remodelación se realizará de manera escalonada para afectar lo menos posible a los usuarios, aunque sí habrá modificaciones importantes que deben tomarse en cuenta para planear traslados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerrarán por remodelación?

Como parte de los trabajos de mantenimiento mayor, tres estaciones de la Línea 2 tendrán cierres anticipados entre semana y suspensión total los fines de semana.

Las estaciones afectadas son:



San Antonio

Chabacano

Viaducto

¿A partir de qué fecha inicia la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX?

A partir del lunes 9 de febrero, el servicio en el tramo San Antonio–Viaducto operará de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 horas. Los sábados, el servicio se suspenderá desde las 20:00 horas, mientras que los domingos estas estaciones permanecerán cerradas durante todo el día.

Las autoridades explicaron que estas estaciones requieren trabajos profundos, principalmente en el sistema de cárcamos, fundamentales para el desalojo de agua y la prevención de inundaciones.

Para ayudar a las personas, se mencionó que habrá servicio de RTP.

Horarios especiales Metro, Metrobús y Cablebús en CDMX por puente

Fechas, horarios y tramos que seguirán operando con normalidad

Pese a los cierres parciales, la Línea 2 no dejará de operar por completo. El servicio se dividirá en dos tramos que funcionarán de manera regular y sin cambios de horario:



De Cuatro Caminos a Pino Suárez

De Tasqueña a Xola

Estos tramos mantendrán sus horarios habituales, por lo que los usuarios podrán utilizarlos como alternativa durante el periodo de obras. El STC recomienda anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas, especialmente los fines de semana.

¿Por qué remodelan la Línea 2 del Metro y qué trabajos se realizarán?

El director general del Metro, Adrián Rubalcava , detalló que uno de los principales objetivos es la rehabilitación de cárcamos con más de 40 años de antigüedad.

¡La que todos quieren! Mexicana crea la bufanda Tururú inspirada en el Metro CDMX El Metro de la CDMX sirvió de inspiración a una artista mexicana para crear una prenda divertida ideal para la temporada de frío en México. 27 enero, 2026

Las estaciones donde se concentran estos trabajos son Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Estas mejoras son clave para evitar fallas graves durante lluvias intensas, una de las principales causas de retrasos y suspensión del servicio en años recientes.

Las autoridades aseguraron que, aunque las molestias serán temporales, el resultado será una Línea 2 más segura, eficiente y confiable para millones de usuarios diarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.