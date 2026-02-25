¡Evita el corralón! Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 26 de febrero

Si tienes planes para este jueves 26 de febrero te sugerimos que revises el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), pues serán los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) por el Hoy No Circula.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que la CAMe dio a conocer las restricciones por este programa de movilidad, el cual aplica a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas tanto en la CDMX como en el Edomex.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En caso de no respetar las restricciones por el Hoy No Circula, es importante mencionar que los policías de tránsito pueden emitir multas económicas que van de los 2 mil 346 a los 3 mil 519 pesos, según sea el caso del infractor.

Los oficiales de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá pagar la sanción emitida por las autoridades correspondientes, así como presentar la documentación que acredita la unidad como tuya.

Autos exentos al Hoy No Circula

A pesar de las restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex, es importante mencionar que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como aquellos que sean híbridos y eléctricos, están exentos al programa antes mencionado.

De igual forma, las restricciones no aplican en:

Motos

Autos con permisos

Autos con placas de personas con discapacidad

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Edomex en los que se pueden emitir las multas y sanciones por el programa Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

