Ni los autos híbridos escapan al Hoy No Circula, cuidado con las multas si tienes engomado azul

Este viernes el programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), y ni siquiera todos los autos híbridos quedan exentos, como muchos conductores creían.

Esto es lo que debes saber para evitar una multa y entender cómo aplica el calendario Hoy No Circula hoy, incluyendo los cambios recientes que afectan a autos con engomado azul y otros vehículos.

¿Qué autos no circulan el viernes?

Este viernes, el Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 horas y afecta a vehículos con engomado azul que tengan estas características, tanto en la CDMX como en el Edomex:

Engomado azul

Terminación de placas: en 9 y 0

Holograma 1 o 2

También están restringidos los automóviles con permisos provisionales o matrículas sin número; estos no están exentos del programa y tampoco pueden circular durante el horario establecido.

Además, a diferencia de lo que muchos piensan, no todos los autos híbridos están automáticamente exentos si tienen engomado azul o terminación de placa que coincide con el día de restricción, por lo que es importante revisar el calendario Hoy No Circula.

¿Cuáles son los autos que pierden sus privilegios en el Hoy No Circula?

Aunque tradicionalmente los vehículos eléctricos e híbridos estaban exentos del Hoy No Circula,la realidad ha cambiado y algunos autos híbridos pierden sus privilegios en la CDMX.

A partir de 2026, el programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026 establece que los autos Mild-Hybrid, también identificados como híbridos de categoría III,ya no pueden obtener el holograma “Exento” en la capital del país.

Por lo tanto, los autos Mild-Hybrid, únicamente, pueden aspirar al holograma “0” si cumplen con los estándares de emisiones y pasan la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo. Igualmente, pueden obtener el holograma “00” cuando forman parte del listado publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Mientras tanto, estos vehículos quedan sujetos al programa Hoy No Circula según el holograma que porten. Con holograma “0” o “00” permanecen exentos de las restricciones diarias, sabatinas y por contingencia ambiental, salvo disposiciones específicas de la CAMe.

Multas y sanciones por incumplir el Hoy No Circula

Si circulas cuando tu auto no debe hacerlo, puedes enfrentar multas económicas importantes que en Edomex, por ejemplo, ascienden a alrededor de 20 UMAs (más de 2,300 pesos) por incumplir el Hoy No Circula.

