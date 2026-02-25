Evita multas este martes 25 de febrero y conoce qué carros no circulan por restricciones viales

inklusion.png Sitio accesible
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Hoy No Circula del miércoles 25 de febrero opera con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). El programa ambiental limita la circulación vehicular para reducir emisiones contaminantes en el Valle de México.

La medida aplica en un horario específico y contempla excepciones. Autoridades ambientales piden a los automovilistas verificar holograma, color de engomado y terminación de placa para evitar sanciones económicas.

Hoy No Circula del miércoles 25 de febrero: Autos que descansan

Este miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 y holograma 1 o 2. La restricción aplica durante la mayor parte del día.

La disposición busca disminuir partículas y ozono. Su cumplimiento impacta en la calidad del aire y en la movilidad diaria de millones de personas.

Horario oficial de la restricción vehicular

La prohibición de circular está vigente de 5:00 a 22:00 horas. Fuera de ese lapso, los autos pueden transitar sin limitaciones.

Conocer el horario permite planear traslados laborales y escolares. Las autoridades recomiendan anticipar salidas y revisar fuentes oficiales.

Municipios y alcaldías donde aplica

El programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. Vehículos foráneos deben acatar la misma regla.

La cobertura metropolitana amplía el impacto ambiental positivo. También obliga a visitantes a informarse antes de circular.

Autos exentos y posibles multas

Pueden circular vehículos eléctricos, híbridos, con holograma 00 o 0, motocicletas y autos para personas con discapacidad. No hay contingencia ambiental activa.

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos?

La multa por incumplir supera los 3 mil pesos. Autoridades sugieren optar por Metro, Metrobús, RTP o transporte compartido para evitar sanciones.

