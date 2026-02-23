¿Te toca descansar este lunes 23 de febrero? Evita la multa de casi 3 mil pesos y revisa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplica este lunes 23 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex) que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones aplican para los autos con:



Engomado amarillo

Placas con terminación 5 o 6

Holograma de verificación 1 o 2

El horario de aplicación será de 05:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas planear rutas alternas o considerar transporte público para evitar contratiempos y sanciones.

El #HoyNoCircula de este lunes 23 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

Vehículos exentos y alternativas para circular

Algunos vehículos no están sujetos a la restricción, incluyendo:



Autos con holograma 0 y 00

Automóviles eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Estas excepciones buscan facilitar la movilidad de quienes dependen de su vehículo para actividades esenciales, a la vez que fomentan el uso de opciones menos contaminantes.

Multas y vigilancia: ¿Qué hacer para evitar sanciones?

Los conductores que incumplan la medida pueden recibir multas de hasta 30 UMA, equivalentes a más de tres mil pesos, además, su vehículo podría ser trasladado al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

Las autoridades recomiendan siempre verificar el calendario del Hoy No Circula antes de salir, así como considerar transporte alternativo o planificar rutas que eviten las zonas con mayor control vehicular.

Calidad del aire en CDMX y Estado de México

Este lunes 23 de febrero, la calidad del aire en la ZMVM se reporta como buena, según el Índice de Calidad del Aire (IMECA). Esto representa un alivio tras varias semanas en las que se activó la Fase 1 de contingencia ambiental, principalmente por partículas PM10 y PM2.5.

Aun así, las autoridades recuerdan que las restricciones de Hoy No Circula contribuyen a mantener niveles bajos de contaminación y a prevenir afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

