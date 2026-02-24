Copa del tráfico: Avenidas de la CDMX que estarán más saturadas durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 de la FIFA que se llevará a cabo en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá está a la vuelta de la esquina, por lo cual es tiempo de ir conociendo cuáles serán algunas de las avenidas y calles de la capital del país que se verán más afectadas por el tráfico generado por turistas y locales.

Y es que de acuerdo con empresa TomTom, la cual realizó un estudio sobre las entidades con más tráfico en el mundo, la Ciudad de México (CDMX) se coloca como la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel internacional, esto gracias a que promedia una congestión vehicular de hasta el 75.9%.

Lista de avenidas más afectadas en CDMX por el Mundial 2026

Tomando en cuenta la congestión vehicular que se presentan en plataformas como Google Maps y Waze, algunas de las vialidades que se podrían ver más afectadas durante el Mundial 2026 por la cantidad de tráfico, son la siguientes:

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Viaducto

Insurgentes Sur

Acoxpa

Paseo de la Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas

Boulevard Puerto Aéreo

Es importante mencionar que estas vialidades son catalogadas como algunas de las más conflictivas de la CDMX por la cantidad de carga de autos que presentan día con día, pues según estimaciones entre las 15:00 y las 19:00 horas, los índices de congestión vehicular pueden aumentar hasta en más del 130% en días específicos.

Estimaciones señalan que durante el Mundial 2026 y en especial durante las horas de partido en la cancha del Estadio Azteca, la congestión vehicular podría aumentar hasta en un 60% principalmente en Viaducto, Tlalpan y Periférico Sur.

Recomendaciones para evitar el tráfico de CDMX durante el Mundial 2026

Si bien es cierto que no existe un plan 100% eficaz para evitar el tráfico vehicular en las principales vialidades de la CDMX, la realidad es que sí existen un par de acciones que las y los automovilistas pueden seguir para evitar caer en embotellamientos en pleno Mundial de este 2026.

En esencia, lo que se recomienda para evitar embotellamientos es lo siguiente:

Revisar en Google Maps o Waze la ruta que tomarás en la CDMX hasta una hora antes de salir de iniciar el trayecto

Evitar zonas críticas en horas del partido como Tlalpan, Viaducto y Periférico Sur

Prioriza el uso de transporte público como Tren Ligero y Metro CDMX

Si eres turista, busca hospedarte en zonas cercanas al Estadio Azteca

Considera uso de ciclovías

