¡Aparta los días! Recorrido de la Copa del Mundo en México; las 10 ciudades y fechas en las que estará

La FIFA se encargará de que el ambiente mundialista comience a encenderse un par de meses antes de la Copa del Mundo , es por eso que ya empezaron con un recorrido del trofeo en varios países. México es uno de los siguientes en la lista y 10 ciudades podrán disfrutar de su visita.

La Copa del Mundo tendrá un recorrido por Norteamérica, en donde visitará las ciudades más importantes de los países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, en donde el territorio azteca será el primero en la lista.

Ciudades y fechas para el recorrido de la Copa del Mundo en México

El recorrido será bastante largo y con un importante equipo de seguridad custodiando la Copa del Mundo, considerando que millonario valor. La gira será por:



CDMX : 26 y 27 de febrero

: 26 y 27 de febrero Guadalajara : 28 de febrero y 1 y 2 de marzo

: 28 de febrero y 1 y 2 de marzo León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey : 14, 15, 16 y 17 de marzo

: 14, 15, 16 y 17 de marzo Puebla: 18 y 19 de marzo

Yucatán (Chichén Itzá): 20 de marzo

(Chichén Itzá): 20 de marzo Yucatán, Mérida: 21 y 22 de marzo

CDMX: 5, 6, 7 y 8 de junio (días previos a la inauguración)

Como podemos ver, luego de su paso por el sur del país, la Copa del Mundo se irá a las ciudades de Estados Unidos y Canadá, para continuar su recorrido y después regresar a nuestro país unos días antes del partido inaugural que tendrá lugar en el renovado Estadio Azteca.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Recordemos que la gran inauguración de la Copa Mundial de 2026 será el jueves 11 de julio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, en un partido donde el 'Tricolor' enfrentará a la selección de Sudáfrica.

