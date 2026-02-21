Tránsito paralizado por 15 bloqueos y 13 rodadas en CDMX hoy

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico en el mundo y cuando hay manifestaciones el tránsito se complica cada vez más, por ello, te decimos cuáles son las calles que tendrán afectaciones por bloqueos hoy sábado 21 de febrero para que tomes previsiones.

Alcaldías con cierres por bloqueos en CDMX

Según información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy se tienen previstas 15 manifestaciones y 13 rodadas en diferentes alcaldías provocando cierres viales en:

Cuauhtémoc

09:30 horas en Palacio Nacional Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

10:00 horas en Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera.

11:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico y en Glorieta de los Insurgentes en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.

12:00 horas en Glorieta Simón Bolívar en Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero y en Sor Juana Inés de la Cruz No. 9, colonia Sta. María la Ribera.

17:00 horas en Hemiciclo a Juárez ubicado en Av. Juárez No. 50, colonia Centro y en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores.

18:30 horas en Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Xochimilco

10:30 horas en Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco ubicado en Av. Guadalupe I. Ramírez No. 38, colonia San Antonio.

Iztacalco

13:00 horas en Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, (Bajo puente).

Miguel Hidalgo

12:30 horas en Parque Bicentenario en Av. 5 de Mayo No. 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango.

16:00 horas en Nueva Sede de la Embajada de Estados Unidos en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación.

Coyoacán

15:00 horas en Plazuela de la Solidaridad en Nayaritas y Popocatépetl, colonia Pedregal de Sta. Úrsula.

Benito Juárez

17:00 horas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

06:45 horas en Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México.

07:00 horas en Giant “Ajusco”, Carretera Picacho - Ajusco No. 528, colonia Jardines del Ajusco; en Sucursal “Embicidados Del Valle”, ubicada en Av. Coyoacán 745, colonia del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez y en People For Bikes “Coyoacán”, Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 217, colonia Oxtopulco.

07:15 horas en Giant “San Jerónimo”, Plaza San Jerónimo, en Av. San Jerónimo No. 630, colonia La Otra Banda.

07:20 horas en Sucursal “Embicidados San Ángel”, en Río de la Magdalena No. 117, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

07:30 horas en Parque del Mestizaje, Prolongación Misterios s/n, colonia Santa Isabel Tola; Giant “Santa Fe”, Av. Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe y en Giant “San Nicolás”, Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho - Ajusco Km 11.5

07:45 horas en Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto, colonia Leyes de Reforma.

14:00 horas en “Islas” de Ciudad Universitaria Circuito Escolar No. 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

15:00 horas en Monumento a la Revolución.

16:00 horas en Capilla del Divino Maestro, Eje 10 Sur (Santa Catarina) y Camino de Guadalupe, colonia Tezontitla.

20:00 horas en Parque Calles-Campos de Béisbol, Platino No. 213, colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza.

