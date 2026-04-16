Fuerte choque del Trolebús elevado en Chalco deja varios heridos

Se reportan al menos 20 personas heridas tras un aparatoso accidente del Trolebús elevado en Chalco, Edomex

Se reportan al menos 20 personas heridas tras un aparatoso accidente del Trolebús elevado en Chalco, Edomex | Especial

Un aparatoso accidente del Trolebús elevado en Chalco, Estado de México (Edomex) dejó al menos 20 heridos, muchos de ellos con golpes en la cabeza, quienes ya son atendidos por paramédicos y elementos de Protección Civil del municipio.

El fuerte accidente se registró cerca de la estación La Covadonga de la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha a consecuencia aparantemente de una coladera sin tapa.

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Pasajeros heridos tras accidente

La unidad 002-A-425 del Trolebús habría caído en la coladera sin tapa, lo que hizo que el conductor perdiera el control y terminara impactado contra una estructura de la estación.

Sin embargo, algunos testigos señalan que el conductor se quedó dormido al volante. Las autoridades determinarán las causas del accidente.

Debido a la gravedad de las heridas, dos pasajeros fueron trasladados a hospitales, mientras que los demás lesionados son atendidos en el lugar por golpes menores y crisis de ansiedad.

🚨#AlertaADN



Choque de Trolebús en su tramo elevado, a la altura de la estación La Covadonga, en el municipio de Chalco, Estado de México pic.twitter.com/HRdz61JM4k — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

Afectaciones en el servicio del Trolebús Elevado

Tras el accidente, el Trolebús elevado presenta afectaciones en ambas direcciones, sobre todo hacia Santa Martha, pues hay presencia de servicios de emergencia.

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