Quedarse atrapado en el tráfico es muy estresante, por ello, en adn Noticias te compartimos en qué calles de CDMX habrá bloqueos y manifestaciones para tomes previsiones y busques alternativas viales. La mayoría de las movilizaciones de hoy jueves 16 de abril serán en la zona centro.

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Manifestantes bloquean calles de CDMX

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se llevarán a cabo protestas:

Colectivo “Hasta encontrarles” se reunirán a las 06:00 horas en la Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Colectiva “Mercaditas autónomas momoxcas” se manifestarán a las 09:00 horas en la Sede de la Alcaldía Milpa Alta ubicada en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

Alianza por un futuro mejor, jubilados y pensionados realizarán bloqueos a las 10:00 horas en Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México en Castilla No. 186, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez y la Alianza ciudadana por la paz se reunirá en Sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ubicada en Av. Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón. Grupo de acción revolucionaria se manifestará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Comité de apoyo a Palestina se manifestarán a las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Colectiva “Hijas de la cannabis” se manifestarán a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Colectivo Plataforma 4:20 se reunirán en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

La Asamblea Interuniversitaria y popular por Palestina se manifestarán a las 14:00 horas en la Estación “Copilco”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Eje 10 Sur Av. Copilco, colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán.

Radio Rabiosa se reunirán a las 14:30 horas en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Comunidad indígena otomí se manifestarán a las 18:00 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

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