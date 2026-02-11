Subió la verificación en CDMX por la UMA; esto tienes que pagar en 2026 para evitar multa de hasta 9 mil pesos

A partir del pasado 1 de febrero entró en vigor el nuevo costo de la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX), luego del ajuste anual en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), indicador que se utiliza para calcular multas, impuestos y diversos trámites oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó a inicios de este año que la UMA tuvo un incremento de 3.69%, al pasar de 113.14 a 117.31 pesos diarios.

Este ajuste impactó directamente en el precio que pagan los automovilistas capitalinos para cumplir con la verificación obligatoria establecida por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular en CDMX en 2026 tras el aumento de la UMA?

Desde el 1 de febrero, el costo de la verificación para hologramas tipo 0, 1 y 2 quedó establecido en 5.625 UMAs más el 16% de IVA.

Con el nuevo valor de la UMA, el precio aproximado pasó a ser de 765 pesos. En 2025 el trámite costaba 738 pesos, por lo que el aumento fue de alrededor de 27 pesos.

Ya está disponible el calendario de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda realizar tu verificación de acuerdo con el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa.



Requisitos para realizar la verificación en CDMX

La verificación continuó siendo obligatoria para todos los vehículos que circulan en la capital como parte de las medidas para controlar emisiones contaminantes. Para realizar el trámite fue indispensable:



No tener adeudos de tenencia o refrendo

No contar con multas pendientes

No tener sanciones ambientales

Acudir conforme al calendario de verificación según el engomado y terminación de placas

Calendario de verificación primer semestre 2026

El calendario oficial para el primer semestre se mantuvo de la siguiente manera:



5 y 6 (amarillo): enero y febrero

7 y 8 (rosa): febrero y marzo

3 y 4 (rojo): marzo y abril

1 y 2 (verde): abril y mayo

0 y 9 (azul): mayo y junio

Cumplir en tiempo evitó recargos y sanciones económicas más elevadas.

¿De cuánto quedó la multa por no verificar en CDMX en 2026?

No realizar la verificación en el periodo correspondiente implica un costo mucho mayor. La multa por verificación extemporánea quedó fijada entre 20 y 80 UMAs, conforme al programa de SEDEMA.

Con la UMA actualizada a 117.31 pesos, la sanción pasó a ubicarse entre dos mil 346.20 y nueve mil 384.80 pesos, dependiendo del caso.

Cumplir con este trámite permitió no solo evitar multas, sino también mantener en regla la documentación del vehículo y contribuir al control de emisiones en la capital del país.

