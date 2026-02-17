Perros peregrinos siguen buscando familia; habrá Adoptatón y venta con causa en CDMX

Adoptar un perro es un acto de amor pues muchos de estos animales se han enfrentado a situaciones adversas y lo único que quieren es vivir en familia en un hogar lleno de afecto y cuidados y si quieres llevar a casa a un perrito peregrino, se llevará a cabo el Adoptatón.

Adoptatón, el evento para adoptar a perritos peregrinos

La Agencia de Atención Animal (Agatan) dio a conocer mediante redes sociales que llevarán a cabo el Adoptatón CDMX para que los perritos peregrinos puedan integrarse a una familia, además, habrá una venta con causa.

Cabe señalar que el pasado 12 de diciembre muchos peregrinos acudieron a la Basílica y abandonaron o perdieron a sus mascotas y muchos de ellos fueron rescatados, curados y resguardados y tras recibir atención médica ya se encuentran listos para formar parte de una familia.

¿Cuándo y dónde será el Adoptatón?

Este evento de adopción se llevará a cabo el próximo 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026 en la Estela de Luz ubicada en Paseo de la Reforma I Sección Bosque de Chapultepec en un horario de las 10am a las 16:00 horas.

Responsabilidades al adoptar una mascota

Tener una mascota es una experiencia maravillosa, pero debes estar consciente de que implica una gran responsabilidad y compromiso, como por ejemplo:

Cuidado diario que incluye dar alimento adecuado, agua fresca y un refugio seguro. Tener un espacio limpio y cómodo y fuera de peligros. También debes llevarlo al veterinario para que le pongan sus vacunas, lo desparasiten y le han revisiones de rutina para prevenir enfermedades o detectar problemas de salud a tiempo.

En general, necesitan realizar ejercicio diario para mantenerse en forma y evitar problemas de comportamiento. Un perro que no realiza suficiente ejercicio puede desarrollar ansiedad, estrés o incluso agresividad.

En la CDMX las mascotas deben contar con el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). El bienestar emocional también es fundamental pues debes pasar tiempo de calidad, darle atención y afecto y asegurarse de que no pase largos periodos de tiempo solo.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

