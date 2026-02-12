Recomendaciones y qué hacer en caso de robo de tu mascota en CDMX

En la CDMX los animales son considerados seres sintientes y tienen derechos pues ya no solo son animales de compañía, ya son integrantes de las familias y desafortunadamente los perros y gatos se han convertido en blanco de la delincuencia y aquí te decimos cómo puedes proteger a tu mascota para evitar un robo .

Recomendaciones para proteger a tu mascota de un robo

Las autoridades recomiendan a los dueños de perros y gatos esterilizarlos (muchos delincuentes los roban para reproducirlos), pasearlos con correa y mantenerse atento a su entorno.

Además, es fundamental contar con el Registro Único de Animales de Compañía ( RUAC ) de la CDMX para tener documentación de la posesión legal.

¿Qué hacer si robaron a mi mascota?

El dueño legal puede denunciar ante el Ministerio Público su sustracción ilegal, puedes acudir directamente a la Agencia o hacer la denuncia digital en el siguiente enlace .

Es importante que consideres que al momento de la denuncia te pedirán una descripción detallada del perro o gato fotos recientes, documentos que acrediten la propiedad y si existen videos o testigos.

También puedes realizar un reporte a la Brigada de Vigilancia Animal ( BVA ) quienes pueden canalizar el robo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el número 55 52089898. En caso de que tengas indicios de quién sustrajo a tu mascota puedes denunciar en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) al teléfono 55 5265 0780.

Alerta por aumento de robo de mascotas en CDMX

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de 2022 a noviembre de 2025 se registraron 393 robos de animales de compañía, específicamente de perros y gatos.

En el Congreso hay una propuesta para castigar con 1 a 3 años de prisión y multas de hasta 150 días a quienes priven de la libertad a un animal para obtener un beneficio económico o causar daño.

Alertan por robo de perros y gatos y extorsión a dueños

