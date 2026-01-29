Moquillo canino, síntomas de la enfermedad que afecta a perros en temporada de frío

Las mascotas también están expuestas a sufrir enfermedades y una de las más comunes y temidas es el moquillo canino , así que si tienes un perro te contamos cuáles son los síntomas y cómo puedes protegerlo de este padecimiento que puede ser mortal.

¿Qué es el moquillo canino y cuáles son los síntomas?

El moquillo es una enfermedad causada por un virus y afecta fundamentalmente a perros y está presente en las secreciones de la nariz y las lágrimas, que se esparcen como un aerosol en forma de gotitas diminutas.

Este virus puede viajar cierta distancia en la ropa y afectar a otros perros desprotegidos y el contagio es muy rápido, por ello es muy importante la vacunación. La infección ataca el sistema respiratorio pero puede afectar otros órganos.

El primer síntoma es la fiebre que puede durar unos días y reaparecer en un segundo brote. También pueden manifestar un ligero malestar, con lagrimeo, mucosidad y algo de tos.

Si no se trata a tiempo puede provocar gastroenteritis, con vómitos y diarrea. Dermatitis, con un engrosamiento de la piel de la nariz y de las almohadillas de las patas. Incluso puede provocar espasmos musculares y parálisis de las extremidades.

¿Cómo proteger a mi perro?

La forma más eficaz de prevenir que tu perro enferme de moquillo canino es vacunándolo. La primera dosis es cuando son cachorros y posteriormente se deben poner vacunas anuales.

Además, es muy importante que tu perro siempre tenga su cartilla de vacunación al día.

