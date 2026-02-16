No llegues tarde: Cierre en Periférico Norte provoca largas filas rumbo a CDMX; rutas alternas

El inicio de la semana arrancó con complicaciones viales en el Valle de México. Además del Doble Hoy No Circula por la Fase 1 de Contingencia Ambiental este lunes 16 de febrero de 2026, automovilistas enfrentan cierres en el Periférico Norte por trabajos de reencarpetamiento que podrían extenderse hasta dos meses.

Las obras se concentran en los carriles laterales del Anillo Periférico a la altura de Convento de Actopan, con dirección a Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), lo que ya genera carga vehicular para quienes se dirigen hacia la Ciudad de México (CDMX).

Alternativas viales por cierre en Periférico Norte hoy 16 de febrero

Ante la reducción de carriles y el Doble Hoy No Circula vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México —que restringe la circulación de más vehículos de lo habitual— las autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Opciones para evitar la zona afectada:



Desviarse por Circuito Circunvalación para incorporarse a Avenida López Mateos

para incorporarse a Avenida López Mateos Utilizar la vía Gustavo Baz como ruta paralela

como ruta paralela Tomar el Segundo Piso del Periférico , si se dirige hacia la Ciudad de México

, si se dirige hacia la Ciudad de México Optar por Avenida Primero de Mayo o Río San Joaquín para conexiones hacia la capital

También se sugiere valorar el uso de transporte público o compartir vehículo, especialmente durante horas pico.

Cierran carriles laterales de Periférico a la altura de Constituyentes

¿Qué tramo está cerrado en Periférico Norte y cuánto durarán las obras?

De acuerdo con autoridades del Estado de México, los trabajos comenzaron el viernes 13 de febrero a las 20:00 horas y contemplan la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico en un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, que va de Circuito Circunvalación a la calle Baden Powell.

Este cierre forma parte del programa de rehabilitación integral anunciado por el gobierno local, el cual contempla la renovación de 108 kilómetros de esta vía primaria, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, con una inversión superior a mil 200 millones de pesos y fecha estimada de conclusión el 30 de abril.

Aunque los cierres serán parciales, en la zona de Convento de Actopan los carriles laterales permanecerán bloqueados mientras se realizan las maniobras, por lo que únicamente se puede transitar por carriles centrales.

¿Cuándo reabrirán los carriles laterales?

Autoridades estiman que el tramo específico en rehabilitación podría concluir en aproximadamente 30 días; sin embargo, el programa integral de modernización continuará en distintos puntos hasta finales de abril.

En el caso de la zona de Convento de Actopan, el cierre podría prolongarse hasta dos meses dependiendo del avance de obra y condiciones climáticas.

