¿Lo sentiste? Domingo de sismo en Naucalpan, Edomex, hoy 15 de febrero

Un sismo de magnitud 1.3 se registró en Naucalpan de Juárez, Estado de México, hoy domingo 15 de febrero, aproximadamente a las 8:32 de la mñanana, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor tuvo una profundidad de 2 kilómetros y de acuerdo con los primeros reportes, fue casi imperceptible por los habitantes, sin embargo este movimiento se produce casi una semana después de que reportara un sismo de magnitud 5.7, el cual activó la alerta sísmica.

SISMO Magnitud 1.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 15/02/26 08:32:14 Lat 19.47 Lon -99.24 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 15, 2026

Naucalpan no deja de registrar sismos

En las últimas 24 horas no ha dejado de temblar en el municipio de Naucalpan, pues el sábado 14 de febrero se reportó un sismo a las 13:54 y otro a las 23:30 horas. Este último despertó a los habitantes, quienes recurrieron a las redes sociales para informarse.

El segundo microsismo tuvo una magnitud de 1.7 y una profundidad de 1 kilómetro. Los mexiquenses definieron el temblor como un "látigo" y mucho mostraron su preocupación por tantos sismo juntos.

