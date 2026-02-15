Doble Hoy No Circula este lunes 16 de febrero en CDMX y Edomex; lista de autos que no pueden salir o recibirán multa

El programa del Doble Hoy No Circula se aplicará este lunes 16 de febrero en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a que por cuarto día consecutivo se encuentra activada la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica, informaron autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

La medida responde a la mala calidad del aire registrada en los últimos días, con concentraciones elevadas de partículas PM2.5 y ozono que superaron los límites permisibles. Con ella se busca reducir la acumulación de contaminantes en la atmósfera y proteger la salud de la población.

¿Qué coches no pueden salir por el Doble Hoy No Circula del lunes 16 de febrero de 2026?

Este domingo no podrán circular los siguientes carros, hologramas y placas en la zona centro del país:



Todos los autos con holograma 2

Carros y taxis con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Los vehículos y taxis con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 ó 6

Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/msjih74Wbj pic.twitter.com/7cGcfNhJID — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de placa sea NON

Coches que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Servicios de emergencia

Motocicletas

¿Por qué se activó la Fase 1 de Contingencia?

La situación responde a la acumulación de ozono provocada por:



Alta radiación solar

Poco viento

Condiciones atmosféricas estables que impiden la dispersión de contaminantes

Las autoridades recomiendan:



Evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

No realizar ejercicio intenso en exteriores

Mantenerse informados a través de canales oficiales

Los conductores que incumplan el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex pueden recibir multas económicas o incluso la remisión del vehículo al corralón. Las autoridades reiteraron que las medidas se mantendrán mientras continúen los altos niveles de contaminación.

