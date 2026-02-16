De la presencia de la SNTE hasta el Reclusorio Sur: Bloqueos, marchas y carnaval en CDMX este lunes 16 de febrero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) reportó que este lunes 16 de febrero de 2026 la capital del país enfrenta una jornada con alta carga de movilizaciones sociales, bloqueos, eventos culturales y plantones activos, principalmente en la zona centro.

De acuerdo con el informe oficial, se tienen previstas seis concentraciones, seis actividades recreativas y al menos 10 plantones vigentes en distintos puntos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones viales y retrasos en traslados.

¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy en CDMX 16 de febrero de 2026?

La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor actividad. Desde las 04:30 horas, integrantes del Sindicato de la Universidad de la Salud se manifiestan en las inmediaciones de Palacio Nacional para exigir mejoras salariales y prestaciones.

Más tarde, a las 11:00 horas, la Asociación de Cubanos José Martí realizará un acto de protesta y acopio en el Zócalo de la Ciudad de México. Al mediodía, el colectivo La Comuna 4:20 prevé instalarse frente al Congreso de la Ciudad de México para brindar asesoría sobre trámites relacionados con cannabis.

También se espera presencia de la Sección 34 de Zacatecas del SNTE en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde advierten que podrían iniciar un plantón si no reciben pagos pendientes.

Plantones activos en el Centro y otras zonas

Entre los puntos con presencia permanente destacan:



Calles Tonalá 125

República de Cuba 11

Paseo de la Reforma 211

20 de Noviembre (artesanos indígenas)

(artesanos indígenas) Edificio de Gobierno en el Centro Histórico (petroleros del sureste)

En la alcaldía Benito Juárez continúa un plantón en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sobre avenida México-Coyoacán, con logística instalada.

Eventos y carnavales que afectarán la movilidad en CDMX

En Xochimilco, a las 10:00 horas, un grupo de trabajadoras sexuales independientes se concentrará en el Reclusorio Sur para exigir justicia en un caso de intento de feminicidio contra una activista trans. Además, continúa la Feria de Xaltocan, lo que incrementa la afluencia en la zona.

Por su parte, en Iztapalapa arranca el carnaval del Pueblo de Santa Martha Acatitla con una asistencia estimada de tres mil personas. En Venustiano Carranza se celebran carnavales en Peñón de los Baños y Pensador Mexicano, donde se esperan hasta 15 mil asistentes.

En Álvaro Obregón habrá un conversatorio sobre derechos humanos, mientras que en Miguel Hidalgo el Museo de Arte Moderno albergará una exposición nocturna.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

Recomendaciones para evitar tráfico

Sal con anticipación si te diriges al Centro Histórico

Consulta rutas alternas como Eje 1 Norte, Eje Central y Circuito Interior

como Eje 1 Norte, Eje Central y Circuito Interior Utiliza transporte público como Metro

como Mantente atento a reportes oficiales de la SSC

La recomendación principal es planear con tiempo los traslados, especialmente si tus actividades están programadas en la zona centro de la capital.

