¡Último día! Puedes casarte gratis en San Valentín pero debes ir hoy mismo al Registro Civil de la CDMX

El Registro Civil de la CDMX advierte que hoy, jueves 12 de febrero, concluye el plazo para inscribirse a las bodas colectivas gratuitas de San Valentín . Las parejas interesadas deben presentarse en las sedes oficiales antes de las 14:00 horas.

¿Cómo registrarse para las bodas colectivas gratuitas del 14 de febrero en CDMX?

La Dirección General del Registro Civil informa que este jueves 12 de febrero es el último día para conseguir uno de los 600 lugares adicionales habilitados por la alta demanda que generó la propuesta para San Valentín . Los aspirantes deben acudir hoy mismo a los juzgados autorizados con su expediente completo para formalizar su unión civil sin costo este sábado.

Los requisitos que deben entregarse en original y copia antes del cierre de ventanillas son:

Acta de nacimiento: Copia certificada de ambas personas.

Copia certificada de ambas personas. Identificación oficial: INE, pasaporte o cédula profesional vigente.

INE, pasaporte o cédula profesional vigente. Comprobante de domicilio: Residencia en la CDMX (máximo tres meses de antigüedad).

Residencia en la CDMX (máximo tres meses de antigüedad). Constancia de curso prenupcial: Documento impreso tras completar el trámite en línea.

Documento impreso tras completar el trámite en línea. Certificado de Deudores Alimentarios: Obtenido digitalmente en el portal del Registro Civil.

La recepción de documentos se realiza estrictamente en el horario de 08:00 a 14:00 horas en el Juzgado Central y sedes participantes.

¡𝗔𝗨́𝗡 𝗛𝗔𝗬 𝗖𝗨𝗣𝗢! 💖💖

𝐁𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐂𝐃𝐌𝐗

¿Quieres casarte en San Valentín? Sedes y requisitos para completar el registro en CDMX

El Gobierno de la CDMX brinda atención en 24 juzgados distribuidos en las 16 alcaldías para agilizar el proceso de inscripción. Es indispensable que los interesados cuenten con la constancia del curso prenupcial, la cual se tramita íntegramente en la plataforma constcursoprenupcial.rcivil.cdmx.gob.mx antes de acudir a la sede física.

Para obtener este documento obligatorio se requiere:

Ingresar los datos personales y CURP de ambos contrayentes. Visualizar el video informativo sobre los derechos matrimoniales. Responder el cuestionario de validación para descargar e imprimir la constancia.

El cupo extra se asignará por orden de llegada hasta agotar las 600 fichas disponibles en el sistema.

Una vez validada la documentación, el personal entregará un comprobante de solicitud que garantiza el lugar en la ceremonia masiva del 14 de febrero. La ubicación exacta y el horario del evento simultáneo se darán a conocer en las próximas horas. Para resolver dudas urgentes, los capitalinos pueden contactar al número 55 69 72 54 64 o acudir directamente al área del Juzgado Central en la zona centro antes de que finalice la jornada.