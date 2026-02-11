¿París en Jalisco? El plan con catas ilimitadas y picnic perfecto para San Valentín 2026

Celebrar San Valentín como si estuvieses en París, pero en Jalisco , es posible ya que Nuit à Paris aterriza en Guadalajara como una experiencia sensorial pensada para parejas y amigos que buscan algo distinto: catas ilimitadas, picnic con vista a una torre inspirada en la Eiffel y música en directo en un entorno que recrea el encanto francés.

Un festival parisino en Jalisco con catas ilimitadas y ambiente romántico

Nuit à Paris es el primer festival temático que traslada la estética y el espíritu de París a Jalisco. El eje visual del evento es una réplica de la Torre Eiffel de 30 metros, diseñada como punto central de luces, fotografías y vistas panorámicas que refuerzan la atmósfera romántica.

Las catas ilimitadas de vino y champagne marcan el ritmo de la velada, acompañadas por música en vivo con saxofón, violines, bandas y sesiones de DJ. El festival también integra espacios de picnic, talleres creativos, activaciones especiales y un corredor gastronómico con repostería francesa e internacional.

Tipos de acceso y qué incluye cada entrada

El festival ofrece dos modalidades de acceso en preventa, pensadas para distintos estilos de experiencia. La entrada general permite disfrutar de la esencia completa del evento, mientras que el acceso VIP añade beneficios exclusivos.

El Acceso General, desde 1.350 pesos más cargos, incluye la entrada al festival en la fecha elegida, catas ilimitadas, acceso a los escenarios musicales, picnic con vista a la torre, copa conmemorativa y estacionamiento con valet parking.

Por su parte, el Acceso VIP, desde 2.350 pesos más cargos, suma ventajas como subida a la torre con copa de champagne y macaron, alimentos y postres incluidos, zona exclusiva, baños preferentes, entrada rápida y una sesión de fotos express.

Fechas, horarios y datos clave del evento de San Valentín

Nuit à Paris se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2026 en Gavárea Terraza, en Guadalajara. Cada jornada cuenta con horarios específicos para facilitar la organización del público adulto, ya que el acceso es exclusivo para mayores de 18 años.

