El objeto que piden NO ingresar al Metro este 14 de febrero en CDMX

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) está acostumbrado a tener millones de usuarios todos los días, sin embargo, este 14 de febrero la afluencia de gente podría ser mucho más grande, considerando que muchas personas harían varios viajes para celebrar este día de una u otra forma.

Previendo todo lo que podría ocurrir, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, pidió a los usuarios no ingresar un objeto que es un regalo muy común este 14 de febrero, ya que el simple hecho de que esté cerca de las vías ya es un riesgo que podría comprometer la operatividad de los trenes.

El objeto que NO deben meter al Metro este 14 de febrero

Flores, cartas, chocolates, bombones, peluches, todo esto sí está permitido, además de otros regalos; sin embargo, el Metro ha puesto su atención en un objeto simple, que podría parecer inofensivo, pero que es capaz de dañar el servicio de manera severa. El objeto no permitido es:



Globos metálicos o inflados con helio

Un regalo extremadamente común durante el 14 de febrero, que podemos ver en todos lados, pero que el Metro pide de la manera más atenta que los usuarios no ingresen a sus estaciones para evitar incidentes.

¿Por qué el Metro pide no ingresar con globos metálicos?

Si estos objetos llegan a caer a las vías, pueden provocar un cortocircuito en el momento que toquen la barra guía, que se encuentra energizada con 750 volts y, sin duda alguna, generaría un retraso en el servicio de varios minutos o incluso de horas.

El Metro pide no tirar objetos a las vías, pero entiende que hay algunos indispensables para los usuarios, como los paraguas en temporada de lluvias; sin embargo, en este caso consideran que no es necesario viajar con los globos metálicos o inflados con helio, por el enorme riesgo que representan.

