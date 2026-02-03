Regreso del puente complica CDMX; marchas, bloqueos y eventos masivos hoy martes 3 de febrero

Luego del día de asueto del lunes por la conmemoración del Día de la Constitución, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada de alta movilidad hoy martes 3 de febrero, marcada por el regreso a clases y actividades laborales, así como por múltiples bloqueos, rodadas ciclistas y eventos masivos que impactan la circulación en varias alcaldías.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hoy se tienen registradas siete concentraciones sociales, dos citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, lo que genera una presión adicional en la movilidad, especialmente en horas pico.

Alcaldías con mayor afectación por marchas y eventos hoy en CDMX

La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor parte de las movilizaciones y actividades de alto impacto, principalmente en el Zócalo capitalino, la colonia Roma Norte y zonas cercanas a la Alameda Central.

A esta demarcación se suman Tláhuac y Xochimilco, donde se desarrollan ferias y festividades religiosas que atraen a miles de asistentes.

Concentraciones y posibles bloqueos

Entre las principales movilizaciones previstas destacan:



Zócalo capitalino (Cuauhtémoc)

10:00 horas: asamblea General PILARES , con alrededor de 150 personas, para exigir mejoras laborales 16:00 horas: Movimiento Animalista , con cerca de 90 asistentes, que solicita la restitución de animales a un refugio

Colonia Roma Norte (Cuauhtémoc)

18:00 horas: colectivos ciclistas se concentran en Álvaro Obregón e Insurgentes Sur, con posibles bloqueos viales

Embajada de Estados Unidos (Miguel Hidalgo)

11:00 horas: mitin de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela

(Miguel Hidalgo) Otras zonas

Gustavo A. Madero y Juzgados de la colonia Doctores : protestas de la colectiva “Las Tonantzin” por casos de abuso sexual Secretaría de Gobierno : vendedores ambulantes contra operativos en Venustiano Carranza



#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 3 de febrero, en la #CiudadDeMéxico.

Rodadas ciclistas y eventos masivos que impactan la movilidad

Rodadas ciclistas nocturnas

Se prevén cuatro rodadas entre 19:45 y 20:45 horas, con salidas desde:



Alameda Central

Plaza Tlaxcoaque

Colonia Del Valle

Estadio Banorte

Los recorridos contemplan destinos como el Parque Gandhi, el Monumento a la Revolución y Ciudad Universitaria.

Bloqueos en CDMX; continuán las afectaciones viales

Conciertos, lucha libre y más

Los eventos de mayor aforo programados para este martes son:



Tláhuac

Fiesta de Luces, Música y Fe en Zapotitlán Feria de la Alegría y el Olivo Aforo estimado: 15 mil personas

Azcapotzalco

Partido de la NBA G League (Rip City vs Capitanes

Miguel Hidalgo

Concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional, 20:30 horas



Cuauhtémoc

Lucha Libre en la Arena México, 19:30 horas Concierto de Kenny G en el Auditorio BlackBerry, 21:00 horas

Tlalpan

Festividad de la Virgen de la Candelaria en Santo Tomás Ajusco, con seis mil personas



Las autoridades recomiendan planear traslados con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes viales durante este regreso a la rutina en la Ciudad de México.

