Regreso del puente complica CDMX; marchas, bloqueos y eventos masivos hoy martes 3 de febrero
¡Toma precauciones! Desde protestas en la Cuauhtémoc hasta ferias con 15 mil personas en Tláhuac y Xochimilco; así estará la movilidad este 3 de febrero.
Luego del día de asueto del lunes por la conmemoración del Día de la Constitución, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada de alta movilidad hoy martes 3 de febrero, marcada por el regreso a clases y actividades laborales, así como por múltiples bloqueos, rodadas ciclistas y eventos masivos que impactan la circulación en varias alcaldías.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hoy se tienen registradas siete concentraciones sociales, dos citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, lo que genera una presión adicional en la movilidad, especialmente en horas pico.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Alcaldías con mayor afectación por marchas y eventos hoy en CDMX
La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor parte de las movilizaciones y actividades de alto impacto, principalmente en el Zócalo capitalino, la colonia Roma Norte y zonas cercanas a la Alameda Central.
A esta demarcación se suman Tláhuac y Xochimilco, donde se desarrollan ferias y festividades religiosas que atraen a miles de asistentes.
Concentraciones y posibles bloqueos
Entre las principales movilizaciones previstas destacan:
- Zócalo capitalino (Cuauhtémoc)
- 10:00 horas: asamblea General PILARES, con alrededor de 150 personas, para exigir mejoras laborales
- 16:00 horas: Movimiento Animalista, con cerca de 90 asistentes, que solicita la restitución de animales a un refugio
- Colonia Roma Norte (Cuauhtémoc)
- 18:00 horas: colectivos ciclistas se concentran en Álvaro Obregón e Insurgentes Sur, con posibles bloqueos viales
- Embajada de Estados Unidos (Miguel Hidalgo)
- 11:00 horas: mitin de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela , en Calzada Legaria
- Otras zonas
- Gustavo A. Madero y Juzgados de la colonia Doctores: protestas de la colectiva “Las Tonantzin” por casos de abuso sexual
- Secretaría de Gobierno: vendedores ambulantes contra operativos en Venustiano Carranza
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 3 de febrero, en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 3, 2026
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/kjYyRKD9le
Rodadas ciclistas y eventos masivos que impactan la movilidad
Rodadas ciclistas nocturnas
Se prevén cuatro rodadas entre 19:45 y 20:45 horas, con salidas desde:
- Alameda Central
- Plaza Tlaxcoaque
- Colonia Del Valle
- Estadio Banorte
Los recorridos contemplan destinos como el Parque Gandhi, el Monumento a la Revolución y Ciudad Universitaria.
Bloqueos en CDMX; continuán las afectaciones viales
Conciertos, lucha libre y más
Los eventos de mayor aforo programados para este martes son:
- Tláhuac
- Fiesta de Luces, Música y Fe en Zapotitlán
- Feria de la Alegría y el Olivo en Tulyehualco
- Aforo estimado: 15 mil personas
- Azcapotzalco
- Partido de la NBA G League (Rip City vs Capitanes ) en la Arena Ciudad de México, 20:00 horas, con seis mil 500 asistentes
- Miguel Hidalgo
- Concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional, 20:30 horas
¡Cuidado con las multas! El engomado que no circula el martes 3 de febrero en la CDMX y Edomex
Si vas a salir, revisa el calendario del programa Hoy No Circula y evita costosas multas en la CDMX y corralón en el Edomex.
- Cuauhtémoc
- Lucha Libre en la Arena México, 19:30 horas
- Concierto de Kenny G en el Auditorio BlackBerry, 21:00 horas
- Tlalpan
- Festividad de la Virgen de la Candelaria en Santo Tomás Ajusco, con seis mil personas
Las autoridades recomiendan planear traslados con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes viales durante este regreso a la rutina en la Ciudad de México.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.