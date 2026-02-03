¡Cuidado con las multas! El engomado que no circula el martes 3 de febrero en la CDMX y Edomex

¿Sabes qué engomado no circula hoy? Para saberlo es necesario consultar el calendario del programa Hoy No Circula , que especifica cuáles son los autos que sufren restricciones cada uno de los días de la semana. Este martes 3 de febrero de 2026, el programa afecta principalmente a los automóviles con engomado rosa con ciertas características específicas. Te contamos los detalles.

¿Qué carros no circulan el martes en CDMX y Edomex?

Este martes, el programa Hoy No Circula establece que:

No circulan los vehículos con engomado rosa

La restricción aplica a autos con terminación de placa 7 y 8 y hologramas 1 y 2

La prohibición permanece activa de las 5:00 a las 22:00 horas

Esto significa que si tu auto tiene estas características, deberás planear otra forma de traslado o dejarlo estacionado para evitar multas o incluso su traslado al corralón , una medida que se aplica cuando los agentes detectan circulación en día restringido.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 27 de enero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/T2y6ceTt6K — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 27, 2026

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Algunos autos sí pueden circular hoy, aun si aplican las restricciones generales, como:



Unidades con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos e híbridos (solo los que consigan el holograma 00 o 0)

Autos con placa para personas con discapacidad

Transporte de emergencia, público o escolar

¿Cómo saber si tu auto no circula hoy martes 3 de febrero?

La forma más fácil de consultar tu situación es a través del portal oficial del programa Hoy No Circula, ingresando el holograma y el último dígito de tu placa para confirmar si hoy no circula tu coche.

Puedes consultarlo todos los días en las redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis en México (CAMe) o a través del sitio web de adn Noticias.

¿De cuánto son las multas por el Hoy No Circula?

Respetar las reglas del programa no solo evita infracciones, sino también gastos innecesarios. Si te sorprenden al volante en un día en el que tu auto no circula, las sanciones pueden incluir:

Una multa que va de 20 a 30 UMAs, lo que representa entre $2,500 y $3,000 pesos.

Traslado al corralón, con costos extra por arrastre y estancia.

Esto puede resultar en una factura total de más de $2,000 pesos, dependiendo de las condiciones y el lugar donde se aplique la infracción.

Consejos prácticos para evitar problemas este martes 3 de febrero:

Revisa tu engomado y terminación de placa antes de salir.

antes de salir. Considera optar por transporte público, bicicleta o rutas alternas.

Si tu vehículo está exento, lleva tu documentación a la mano.



