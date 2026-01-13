Obleas, palanquetas, música y sabor en la Feria de la Alegría 2026; días y detalles del evento en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para celebrar uno de sus encuentros gastronómicos y culturales más representativos: la Feria de la Alegría y el Olivo 2026 , dedicada al amaranto, ingrediente ancestral de la cocina mexicana.

En su edición número 53, el evento reunirá a productores, cocineras tradicionales y visitantes durante dos semanas en el pueblo de Santiago Tulyehualco , alcaldía Xochimilco, con entrada completamente gratuita.

Fechas, sede y cómo llegar

La feria se realizará del sábado 31 de enero al domingo 15 de febrero de 2026 en la Plaza Quirino Mendoza , ubicada en la Cerrada José María Pino Suárez, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Santiago Tulyehualco.

Para llegar en transporte público, se pueden tomar camiones con destino a Tulyehualco desde Metro Tláhuac, Metro Taxqueña, Metro General Anaya, el Deportivo Xochimilco o el Centro de Xochimilco, frente al Embarcadero Fernando Celada.

¿Qué encontrarás en la Feria de la Alegría y el Olivo?

La feria es conocida por ser el escaparate principal de la alegría , barra dulce elaborada con amaranto y miel, pero la oferta va mucho más allá. Productores locales ofrecerán:



Palanquetas de cacahuate y semillas

Churritos de amaranto en sabore s: chile piquín, limón, chipotle y nopal

s: chile piquín, limón, chipotle y nopal Obleas

Galletas

Panqués

Harina de amaranto y otros derivados

A esta variedad se suma la presencia del olivo, con venta de aceite de oliva artesanal y aceitunas, además de una amplia zona gastronómica con antojitos mexicanos: quesadillas, sopes, tlacoyos, gorditas, pambazos, pozole, flautas y más.

En ediciones anteriores han participado más de 100 productores, lo que garantiza diversidad de precios y productos frescos, comprados directamente a quienes los elaboran.

Música, artesanías y actividades culturales

Además de la comida, la Feria de la Alegría 2026 contará con una zona de artesanías y un escenario cultural donde se presentarán conciertos, danzas, teatro y actividades familiares.

Todas las presentaciones serán gratuitas, lo que convierte al evento en una opción ideal para disfrutar un fin de semana completo sin gastar de más.

La Feria de la Alegría y el Olivo no solo celebra el sabor, sino también la identidad cultural y agrícola de la capital , consolidándose como una cita imperdible para quienes buscan conocer, probar y apoyar lo hecho en comunidad.

