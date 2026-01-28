¡No todo son los Diablos! Así es la experiencia de ver a los Capitanes CDMX en la NBA G League

Si estás buscando un plan diferente en la capital mexicana que combine deporte, ambiente festivo y entretenimiento, ver a los Capitanes de la Ciudad de México (CDMX) en la NBA G League se ha convertido en una experiencia completa.

Más allá de los cuartos en cancha, los juegos ofrecen música, animación, snacks y un ambiente ideal para ir con amigos, pareja o familia.

Experiencia en la Arena CDMX

Desde que abres las puertas de la Arena Ciudad de México , el ambiente se siente vivo. Las gradas listas, la afición animando con camisetas del equipo y la música creando una vibra constante hacen que no solo sea un partido, sino un evento social.

La fanaticada, conocida como la Familia Capitán, ha mostrado en varias ocasiones su entusiasmo, y, en algunos encuentros recientes, incluso se registraron cifras de asistencia récord para la G League.

Duración y entretenimiento

Un juego típico dura cerca de dos horas, en las que se combinan momentos de alta intensidad deportiva con pausas para shows de animación, concursos para el público y música entre cuartos.

Esto hace que incluso quienes no son expertos en básquet disfruten del evento completo. Además, la presencia de jugadores con experiencia internacional o potencial NBA añade otro nivel de interés para los asistentes.

Precios de boletos para todos los presupuestos

La oferta de entradas para los partidos de Capitanes CDMX en la Arena CDMX es amplia y se adapta a distintos presupuestos:



Económicos / generales : desde unos $56 – $70 pesos para zonas altas o cabeceras

: desde unos $56 – $70 pesos para zonas altas o cabeceras Gradas y plateas : entre $375 – $625 pesos dependiendo de la ubicación.

: entre $375 – $625 pesos dependiendo de la ubicación. Cancha y zonas premium: entre $852 – $1,816 pesos para asientos cercanos a la acción.

entre $852 – $1,816 pesos para asientos cercanos a la acción. Front Row VIP: de $2,951 pesos en adelante en niveles más exclusivos.

Estos precios corresponden a boletos individuales para juegos de temporada, según distintas fechas en Superboletos, la plataforma oficial de venta.

¿Por qué vale la pena ir?

Además del juego en sí, los encuentros de los Capitanes en la NBA G League son una mezcla de deporte y espectáculo accesible para todos los niveles de fanáticos.

El ambiente familiar, la variedad de precios y la duración razonable hacen que sea una excelente opción de plan en la Ciudad de México, especialmente si quieres apoyar al básquet local y vivir una experiencia diferente dentro de la escena deportiva de la capital.

