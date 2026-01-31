Aldea Juvenil abre vacantes para ser tallerista o coordinador con sueldo de 15 mil pesos
¿Estas buscando trabajo? Ya se publicó la convocatoria para ser tallerista, monitor o coordinador en la Aldea Juvenil, conoce los requisitos y cómo aplicar.
El INJUVE publicó la convocatoria para las personas que estén interesadas en ser tallerista o coordinadores en la Aldea Juvenil 2026, ofrece sueldos atractivos y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.
¿Cuáles son los requisitos y sueldo para ser tallerista o coordinador?
De acuerdo con la publicación del
INJUVE
, los interesados en ser tallistas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Disponibilidad para desplazarse a diferentes sedes de ALDEA
- Tener experiencia en trabajo con juventudes comprobable
- Contar con habilidades administrativas
- Disponibilidad de horario para trasladarse a cualquiera de las 16 alcaldías
- No recibir apoyo económico de algún programa social similar
- No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal
- Gestión de procesos administrativos
- Especializado en planeación, desarrollo y ejecución de talleres
Los tallistas tienen un sueldo de 9 mil pesos mensuales y estas son las áreas disponibles:
En el caso de los
coordinadores
deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
- Contar con habilidades de gestión y vinculación comunitaria
- Experiencia comprobable en trabajo con juventudes
- Capacidad de manejo de grupos para la mediación
- Disponibilidad de horario
- Contar con habilidades administrativas
- No recibir apoyo económico de algún otro programa social
- No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal
- Gestión de procesos administrativos
- Contar con disponibilidad de movilidad
El sueldo para esta vacante es de 15 mil pesos mensuales.
Documentación y registro para las vacantes
Todos los interesados deberán contar con la siguiente documentación:
- Identificación oficial
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio
- Carátula de cuenta de banca con CLABE, número de cuenta, nombre del usuario de la cuenta y nombre de la institución bancaria
- CV, constancias, reconocimientos, material audiovisual que compruebe experiencia
El registro es de manera presencial y se llevará a cabo hoy 31 de enero y 1 de febrero de 2026 de 10:00 a 16:00 horas en las oficinas del INJUVE ubicadas en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Sentimientos de la Nación s/n colonia Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.
Deberás presentarse con tus documentos y se realizará una entrevista, te darán un folio para seguimiento del proceso y los folios de las personas seleccionadas se publicarán en la página de internet y redes sociales del INJUVE.
