Aldea Juvenil abre vacantes para ser tallerista o coordinador con sueldo de 15 mil pesos

¿Estas buscando trabajo? Ya se publicó la convocatoria para ser tallerista, monitor o coordinador en la Aldea Juvenil, conoce los requisitos y cómo aplicar.

Vacantes para tallerista y coordinador en Aldea Juevnil
Vacantes en Aldea Juvenil de CDMX|INJUVE
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El INJUVE publicó la convocatoria para las personas que estén interesadas en ser tallerista o coordinadores en la Aldea Juvenil 2026, ofrece sueldos atractivos y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

¿Cuáles son los requisitos y sueldo para ser tallerista o coordinador?

De acuerdo con la publicación del INJUVE , los interesados en ser tallistas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Disponibilidad para desplazarse a diferentes sedes de ALDEA
  • Tener experiencia en trabajo con juventudes comprobable
  • Contar con habilidades administrativas
  • Disponibilidad de horario para trasladarse a cualquiera de las 16 alcaldías
  • No recibir apoyo económico de algún programa social similar
  • No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal
  • Gestión de procesos administrativos
  • Especializado en planeación, desarrollo y ejecución de talleres

Los tallistas tienen un sueldo de 9 mil pesos mensuales y estas son las áreas disponibles:

Talleres Aldea Juvenil
|INJUVE

En el caso de los coordinadores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

  • Contar con habilidades de gestión y vinculación comunitaria
  • Experiencia comprobable en trabajo con juventudes
  • Capacidad de manejo de grupos para la mediación
  • Disponibilidad de horario
  • Contar con habilidades administrativas
  • No recibir apoyo económico de algún otro programa social
  • No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal
  • Gestión de procesos administrativos
  • Contar con disponibilidad de movilidad

El sueldo para esta vacante es de 15 mil pesos mensuales.

Documentación y registro para las vacantes

Todos los interesados deberán contar con la siguiente documentación:

  • Identificación oficial
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio
  • Carátula de cuenta de banca con CLABE, número de cuenta, nombre del usuario de la cuenta y nombre de la institución bancaria
  • CV, constancias, reconocimientos, material audiovisual que compruebe experiencia

El registro es de manera presencial y se llevará a cabo hoy 31 de enero y 1 de febrero de 2026 de 10:00 a 16:00 horas en las oficinas del INJUVE ubicadas en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Sentimientos de la Nación s/n colonia Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.

Deberás presentarse con tus documentos y se realizará una entrevista, te darán un folio para seguimiento del proceso y los folios de las personas seleccionadas se publicarán en la página de internet y redes sociales del INJUVE.

