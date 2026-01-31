Aldea Juvenil abre vacantes para ser tallerista o coordinador con sueldo de 15 mil pesos

El INJUVE publicó la convocatoria para las personas que estén interesadas en ser tallerista o coordinadores en la Aldea Juvenil 2026, ofrece sueldos atractivos y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

¿Cuáles son los requisitos y sueldo para ser tallerista o coordinador?

De acuerdo con la publicación del INJUVE , los interesados en ser tallistas deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Disponibilidad para desplazarse a diferentes sedes de ALDEA

Tener experiencia en trabajo con juventudes comprobable

Contar con habilidades administrativas

Disponibilidad de horario para trasladarse a cualquiera de las 16 alcaldías

No recibir apoyo económico de algún programa social similar

No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal

Gestión de procesos administrativos

Especializado en planeación, desarrollo y ejecución de talleres

Los tallistas tienen un sueldo de 9 mil pesos mensuales y estas son las áreas disponibles:

|INJUVE

En el caso de los coordinadores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:



Contar con habilidades de gestión y vinculación comunitaria

Experiencia comprobable en trabajo con juventudes

Capacidad de manejo de grupos para la mediación

Disponibilidad de horario

Contar con habilidades administrativas

No recibir apoyo económico de algún otro programa social

No trabajar en gobierno federal, estatal o municipal

Gestión de procesos administrativos

Contar con disponibilidad de movilidad

El sueldo para esta vacante es de 15 mil pesos mensuales.

Documentación y registro para las vacantes

Todos los interesados deberán contar con la siguiente documentación:



Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Carátula de cuenta de banca con CLABE, número de cuenta, nombre del usuario de la cuenta y nombre de la institución bancaria

CV, constancias, reconocimientos, material audiovisual que compruebe experiencia

El registro es de manera presencial y se llevará a cabo hoy 31 de enero y 1 de febrero de 2026 de 10:00 a 16:00 horas en las oficinas del INJUVE ubicadas en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Sentimientos de la Nación s/n colonia Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.

Deberás presentarse con tus documentos y se realizará una entrevista, te darán un folio para seguimiento del proceso y los folios de las personas seleccionadas se publicarán en la página de internet y redes sociales del INJUVE.

