¡Hay chamba en CDMX! Trabaja como chofer de Trolebús y Tren Ligero por 9 mil pesos y 60 días de aguinaldo

Si estás buscando empleo en la CDMX , la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México tiene una oportunidad como chofer de Trolebús o del Tren Ligero.

Si te interesa formar parte de la plantilla de trabajadores del Servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX, en adn Noticias, te contamos cómo puedes postularte antes de que termine el mes de enero.

Abren vacantes de chofer del Tren Ligero y del Trolebús en la CDMX

La Secretaría de Trabajo capitalina tiene una muy buena oportunidad de empleo para ti, si estás interesado en trabajar como conductor del Trolebús o del Tren Ligero. Ambos forman parte del Servicio de Transportes Eléctricos y son de los más utilizados por los capitalinos. Las vacantes disponibles son las siguientes:

Operador(a) de Trolebús

Operador(a) de Tren Ligero

Los beneficios de estas vacantes son los siguientes:



Sueldo mensual a partir de $8614 pesos

Fondo de ahorro

Vales de despensa

60 días de aguinaldo

Bono de productividad

Aumento salarial

Seguridad social

Vacaciones superiores a las de ley

Seguro de vida

¿Cómo aplicar para ser chofer del Tren Ligero y del Trolebús en la CDMX?

Para aplicar a las vacantes de conductor de Trolebús y de Tren Ligero es importante que acudas al reclutamiento presencial de este miércoles 28 de enero de 2026 con la documentación solicitada:

Constancia original que compruebe la experiencia laboral (3 años como mínimo en manejo de vehículos de dimensiones grandes)

(3 años como mínimo en manejo de vehículos de dimensiones grandes) Copia y original de Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cédula profesional con fotografía)

Original y copia de comprobante de último grado de estudios

Original y copia de Acta de Nacimiento

Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad: agua, luz o teléfono)

Copia de RFC (Constancia de Situación Fiscal)

Original y copia de Licencia Tarjetón tipo “C” vigente

2 cartas de recomendación

Copia de CURP actualizado

Copia de Número de Seguro Social actualizado (NSS)

3 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro con fondo blanco y terminado papel mate)

El reclutamiento presencial se realizará en el Módulo de Atención de la Secretaría de Trabajo de la CDMX, en el módulo de la alcaldía Miguel Hidalgo, de las 10.00 a las 14:00 horas. La dirección donde debes presentarte es Gobernador Rafael Rebollar 129, San Miguel Chapultepec, 1.ª Secc.

