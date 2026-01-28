Comienza con una nueva chamba y gana hasta 16 mil pesos con estas nuevas vacantes en CDMX

¿Estás buscando una nueva chamba con un buen salario? La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo tiene nuevas oportunidades laborales y algunas de estas vacantes ofrecen un sueldo de hasta 16 mil pesos mensuales.

Esta representa una oportunidad para quienes buscan un nuevo trabajo en este 2026 y quieren cambiar de ambiente laboral. Si estás interesada o interesado en alguas no olvides entregar tu documentación.

¿Qué empresas ofrecen las nuevas vacantes?

Las vacantes son ofrecidas por dos empresas:

Walmart

Sanborns

Autotransportes flecha roja

Tranvía turístico

¿Cómo solicitar empleo?

Si te interesaste en estas vacantes puedes acudir al reclutamiento presencial que se llevará a cabo el 29 de enero en Coyoacán, en la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo ubicada en Diagonal Santa Úrsula, Santa Úrsula Coapa, en la Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial

CV

CURP

Solicitud de empleo

