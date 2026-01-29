¡Sí hay chamba! Salario de hasta 19 mil pesos en vacantes si te postulas antes de febrero

¿Estás buscando trabajo? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México compartió tres vacantes de trabajo en distintos estados del país cuyo reclutamiento estará vigente antes de que comience febrero. Los salarios van desde los 14 mil 630 hasta los 19 mil pesos mensuales y los requisitos son mínimos con el objetivo de que las personas mejoren sus condiciones económicas y no dejen pasar esta oportunidad laboral.

Las vacantes están disponibles en el Portal del Empleo, página web gratuita del Gobierno de México, en donde se facilita la vinculación laboral entre buscadores de trabajo y empresas y en ella se pueden encontrar todos los requisitos que se piden para cada chamba.

¿Qué vacantes se ofrecen?

Ayudante general

La empresa Diar Eléctrica está en busca de un ayudante general que trabaje tiempo completo para limpieza de interiores en Mexicali, Baja California. El salario es de 14 mil 630 pesos mensuales y como requisitos se solicita:

Nivel académico requerido: Primaria

Experiencia: 6 meses-1 año como ayudante general

Trabajo en equipo

Manejo de instrumentos de limpieza

En la vacante ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. La fecha límite para postularse es el 31 de enero.

Mecánico gasolina

La empresa Armostrong Armored de México tiene disponible la vacante de mecánico en Colima, Colima y ofrece un sueldo de 15 mil 500 pesos. La oferta de trabajo es para una persona que pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo de flotillas, los requisitos son:

Carrera técnica

Diplomado o certificado

Carrera electro mecánica

Experiencia de 6 meses a 1 años en mecánico gasolina

Conocimiento en diagnóstico y corrección de motores gasolina y diesel



La empresa ofrece prestaciones de ley, uniformes, servicio médico interno y nutriólogo, además de contrato indefinido. La fecha límite para postularte es el 31 de enero.

Guardia Nacional

Guardia Nacional está en búsqueda de personas interesadas en realizar tareas de seguridad pública a nivel federal y salvaguardar la vida y los derechos de las personas en Colima, Colima. Como salario ofrece 19 mil pesos mensuales y para postularle debes cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel de escolaridad de Secundaria como mínimo

Pensamiento crítico

Trabajo en equipo

Se ofrecen prestaciones de ley, seguro de vida, seguro social para militares y sus derechohabientes y contrato por tiempo indeterminado. La fecha límite para postularse es el 31 de enero.

