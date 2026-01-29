Vacantes TV Azteca 2026: ‘Tío Richie’ ofrece trabajo en corporativo de CDMX con excelente sueldo

TV Azteca, una de las principales televisoras de México, busca talento apasionado para unirse a su equipo como Ejecutivo de Ventas en su corporativo de la Ciudad de México (CDMX). La vacante, publicada en OCC Mundial, invita a profesionales a formar parte de una empresa líder que valora el crecimiento profesional constante.

La oferta está dirigida a profesionales con formación en áreas como Publicidad, Comunicación, Administración, Mercadotecnia o afines, y con experiencia mínima de al menos un año en ventas, preferentemente en espacios publicitarios. Entre las habilidades buscadas destacan la negociación, atención al cliente, manejo intermedio de herramientas como Excel y una presentación personal adecuada para atención corporativa. Checa todos los detalles para que este 2026 consigas un buen empleo.

Vacantes TV Azteca 2026: Responsabilidades del puesto

El Ejecutivo de Ventas tendrá como función principal la comercialización de espacios publicitarios tanto en televisión como en plataformas digitales, acompañando al cliente desde la prospección hasta el cierre de la operación. Algunas de las tareas específicas incluyen:



Prospección de nuevos clientes

Presentación y cierre de propuestas comerciales

Elaboración de presentaciones ejecutivas para clientes

Seguimiento y mantenimiento de la cartera, con enfoque en el cumplimiento de metas

Desarrollo de estrategias de publicidad y mercadotecnia

Ofertas y beneficios de las vacantes en TV Azteca

La empresa ofrece sueldo base más comisiones sin tope, lo que puede representar un atractivo añadido para quienes tengan habilidad comercial. También se contemplan beneficios como seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Si estas interesado puedes acceder a este enlace y consultar más información.

