Saturadas seis líneas del Metro CDMX hoy lunes 26 de enero

Bloqueos en CDMX, marcha de los 43 normalistas y protestas de BTS complican hoy lunes 26 de enero

Desde Paseo de la Reforma hasta la Embajada de Corea: Estos son los horarios y rutas de las movilizaciones que complicarán tu regreso a casa hoy.

El mapa de cierres viales por Ayotzinapa, Stranger Things y fans de K-Pop|Pablo Castorena | adn Noticias
Ciudad

Escrito por:  Ximena Ochoa

La Ciudad de México (CDMX) vivirá hoy lunes 26 de enero una jornada de alta presión en materia de movilidad y seguridad vial, debido a diversas marchas, bloqueos , concentraciones y eventos masivos.

Dos movilizaciones destacan por su impacto y visibilidad: la marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el corazón de la capital y la protesta de seguidoras de BTS frente a la Embajada de Corea, en Miguel Hidalgo.

Marcha de los 43 normalistas hoy en CDMX

Uno de los eventos centrales del día será la movilización encabezada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa , considerada de alto impacto por su recorrido y simbolismo.

  • Hora: 16:00
  • Ruta: del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
  • Motivo: exigir justicia y avances en la investigación por la desaparición ocurrida en 2014

Esta marcha afectará vialidades clave como Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central, por lo que se prevén cierres parciales y desvíos a partir de la tarde en la alcaldía Cuauhtémoc.

Protesta de fans de BTS frente a la Embajada de Corea

Otra movilización que ha generado expectativa es la de seguidoras del grupo BTS , quienes se manifestarán para denunciar presuntas irregularidades en la venta de boletos para eventos relacionados con la banda.

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Embajada de la República de Corea, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: exigir transparencia y solución a problemas en la comercialización de boletos

La concentración podría generar afectaciones viales en calles aledañas a la sede diplomática, especialmente durante la mañana.

Otras movilizaciones y concentraciones en CDMX

Además de estos dos eventos principales, se tienen programadas diversas actividades sociales y protestas en distintas alcaldías.

  • Alcaldía Cuauhtémoc
    • Concentraciones relacionadas con regulación del cannabis, justicia y temas educativos
    • Citas frente a la SEP, Fiscalía General de la República y Secretaría de Gobierno
    • Nueve plantones activos en el Zócalo, Edificio de Gobierno, Roma Norte y Doctores
  • Otras alcaldías
    • Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco: mesas informativas del colectivo Plataforma 4:20
    • Iztapalapa: rodada ciclista nocturna a las 20:00 horas
    • Cuajimalpa, Xochimilco y Gustavo A. Madero: protestas por temas educativos, de justicia y transparencia

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Eventos masivos que también impactarán la movilidad

  • Nopalera de mi Corazón, en el Zócalo, con alrededor de tres mil asistentes
  • Stranger Things: The Experience, en Expo Reforma, con casi dos mil 900 personas

Las autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, consultar reportes viales en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente en el centro y poniente de la ciudad.

