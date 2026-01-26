Bloqueos en CDMX, marcha de los 43 normalistas y protestas de BTS complican hoy lunes 26 de enero

La Ciudad de México (CDMX) vivirá hoy lunes 26 de enero una jornada de alta presión en materia de movilidad y seguridad vial, debido a diversas marchas, bloqueos , concentraciones y eventos masivos.

Dos movilizaciones destacan por su impacto y visibilidad: la marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el corazón de la capital y la protesta de seguidoras de BTS frente a la Embajada de Corea, en Miguel Hidalgo.

Marcha de los 43 normalistas hoy en CDMX

Uno de los eventos centrales del día será la movilización encabezada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa , considerada de alto impacto por su recorrido y simbolismo.



Hora: 16:00

Ruta: del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez

Motivo: exigir justicia y avances en la investigación por la desaparición ocurrida en 2014

Esta marcha afectará vialidades clave como Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central, por lo que se prevén cierres parciales y desvíos a partir de la tarde en la alcaldía Cuauhtémoc.

Protesta de fans de BTS frente a la Embajada de Corea

Otra movilización que ha generado expectativa es la de seguidoras del grupo BTS , quienes se manifestarán para denunciar presuntas irregularidades en la venta de boletos para eventos relacionados con la banda.



Hora: 10:00

Lugar: Embajada de la República de Corea, alcaldía Miguel Hidalgo

alcaldía Miguel Hidalgo Motivo: exigir transparencia y solución a problemas en la comercialización de boletos

La concentración podría generar afectaciones viales en calles aledañas a la sede diplomática, especialmente durante la mañana.

Otras movilizaciones y concentraciones en CDMX

Además de estos dos eventos principales, se tienen programadas diversas actividades sociales y protestas en distintas alcaldías.



Alcaldía Cuauhtémoc

Concentraciones relacionadas con regulación del cannabis, justicia y temas educativos Citas frente a la SEP , Fiscalía General de la República Secretaría de Gobierno Nueve plantones activos en el Zócalo, Edificio de Gobierno, Roma Norte y Doctores

Otras alcaldías

Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco : mesas informativas del colectivo Plataforma 4:20 Iztapalapa: rodada ciclista nocturna a las 20:00 horas Cuajimalpa, Xochimilco y Gustavo A. Madero: protestas por temas educativos, de justicia y transparencia



Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Eventos masivos que también impactarán la movilidad

Nopalera de mi Corazón , en el Zócalo , con alrededor de tres mil asistentes

, con alrededor de tres mil asistentes Stranger Things: The Experience, en Expo Reforma, con casi dos mil 900 personas

Las autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, consultar reportes viales en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente en el centro y poniente de la ciudad.

