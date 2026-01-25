Alertan sobre posible cierre parcial del gobierno tras tiroteo de ICE en Minneapolis

El tiroteo ocurrido en Minneapolis, atribuido a agentes de ICE durante un operativo migratorio, ya escaló del terreno local al nacional y amenaza con abrir un nuevo frente político en Washington: un posible cierre parcial del gobierno a nivel federal. La reacción no se hizo esperar en el Capitolio, donde figuras demócratas han endurecido su postura y advierten que bloquearán el financiamiento de una de las dependencias clave para las políticas migratorias.

What’s happening in Minnesota is appalling—and unacceptable in any American city. Democrats sought common sense reforms in the Department of Homeland Security spending bill, but because of Republicans’ refusal to stand up to President Trump, the DHS bill is woefully inadequate to… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 24, 2026

En el centro del choque está el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una agencia que concentra áreas sensibles como seguridad fronteriza y control migratorio, y que además es la vía por la que se financia a ICE. Para los demócratas, el paquete de gasto actual no contiene candados suficientes para frenar abusos en operativos migratorios, por lo que anticipan un voto en contra que complicaría la aprobación en el Senado.

La advertencia más fuerte vino del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien aseguró que los senadores de su partido no respaldarán un paquete que incluya dinero para el DHS, encabezado por la secretaria Kristi Noem. En términos prácticos, ese “no” podría dejar sin salida al acuerdo bipartidista que busca mantener en operación a varias agencias federales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Demócratas presionan para lograr el cierre parcial del gobierno

El endurecimiento demócrata se detonó tras el tiroteo en Minneapolis que dejó una persona fallecida durante redadas migratorias, un episodio que legisladores calificaron como alarmante. Schumer sostuvo que su bancada buscó “reformas con sentido común” en el proyecto de gasto del DHS, pero acusó a los republicanos de negarse a imponer límites a ICE, por lo que consideró insuficiente el texto.

A la postura del liderazgo se sumaron senadores demócratas que adelantaron su rechazo al paquete. Entre ellos, Catherine Cortez Masto confirmó que votará en contra, en una señal relevante porque ella y Jacky Rosen —ambas de perfil moderado— en el pasado rompieron con su partido en debates de cierres gubernamentales.

La indignación también se expresó desde Minnesota: la senadora Amy Klobuchar criticó con dureza el operativo y apuntó directamente al despliegue de agentes de ICE, reclamando que salgan del estado. En paralelo, otros demócratas como Brian Schatz señalaron que, tras lo ocurrido en Minneapolis, se opondrán a un proyecto de financiamiento del DHS incluido dentro del paquete para evitar el cierre.

Presupuesto del DHS: ¿cuándo se vota y qué se necesita?

El choque político tiene un reloj corriendo ya que el gobierno podría cerrar parcialmente el 30 de enero cuando se agoten los fondos si no hay aprobación del paquete de gasto. En el Senado, la legislación requiere 60 votos para avanzar, mientras los republicanos controlan 53 escaños, por lo que el resultado depende de negociaciones y votos cruzados.

Sobre el calendario, se prevé que la discusión del presupuesto sea esta semana, en un escenario donde cada declaración pública aumenta la presión para modificar el texto o conseguir apoyos de último minuto. Si los demócratas mantienen el bloqueo, el debate del presupuesto del DHS —y por extensión el financiamiento que sostiene a ICE— se convertirá en el punto más delicado de la agenda inmediata.

Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, el tema también escaló: el congresista Robert García pidió que se “elimine” ICE y que se destituya a la secretaria Noem, y el representante Brad Schneider solicitó una investigación del tiroteo y que los agentes federales abandonen Minnesota. Con la fecha límite cerca, el caso de Minneapolis amenaza con impactar no solo en el debate migratorio, sino en el funcionamiento mismo del gobierno federal.