Irregularidades en detención de Irving “N” por caso Ayotzinapa

La familia de Irving asegura que nunca trabajó en las funerarias Rueda ni El Ángel ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y no esta relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

Irving ingresó al sector salud en 2013 por plaza heredada y durante los hechos de septiembre de 2014 se encontraba estudiando la licenciatura en Nutrición.