BTS revela detalles de “ARIRANG’, su tan esperado quinto álbum por su significado

BTS, considerada la boy band con mayor impacto a nivel mundial en la actualidad, alegró al ARMY con otro gran anuncio, esta vez su quinto álbum llamado "ARIRANG", que verá la luz el 20 de marzo, es decir pocos días antes de que comience su gira mundial.

Los fans de la agrupación de K-POP, quienes apenas están procesando la noticia de la gira mundial, nuevamente se sorprendieron, pues después de cuatro años de ausencia, vuelven a los foco musicales con grandes proyectos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es el nuevo álbum de BTS?

A pesar de que aún no se ha soltado toda la información respecto al nuevo álbum, ya hay algunos detalles que se pueden resaltar, por ejemplo que tendrá varias versiones y un total de 14 canciones.

Cada miembro tendrá una versión en Vinyl, por ejemplo:

RM Silver Vinyl

Jin Pink Vinyl

SUGA Clear Vinyl

J-hope Cream Vinyl

Jimin Burgundy Vinyl

V Velvet Red Vinyl

Jung Kook Orchid Vinyl

¿Qué significa ARIRANG?

BTS escogió por nombre ARIRANG, que es un canto folcrórico tradicional más importantes de Corea del Sur. Con esta nueva entrega, la agrupación buscará poner en alto su identidad y expresar emociones como "nostalgia" y el "orgullo".

ARIRANG será un canto a sus raíces, su historia como grupo y también a los retos por los que ha pasado, pues su inicio en el mundo de la música no fue del todo fácil.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.