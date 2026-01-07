Gertz Manero es propuesto como embajador en Reino Unido tras salida de la FGR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero , fue designado como nuevo embajador de México en el Reino Unido, uno de los cargos diplomáticos más relevantes del país.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de enero, donde precisó que el gobierno británico ya otorgó el beneplácito correspondiente y que ahora el nombramiento deberá ser avalado por el Senado de la República.

🚨#ÚLTIMAHORA | Alejandro Gertz Manero va a la Embajada en Reino Unido 📍🤝Tras su paso por la @FGRMexico, Gertz Manero representará a México ante el Gobierno británico pic.twitter.com/aCgdeWPBLh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 7, 2026

El Gobierno de México no ofreció mayores detalles sobre el proceso ni sobre la fecha en que Gertz Manero podría asumir formalmente el cargo, aunque subrayó que se trata de un procedimiento habitual en el servicio exterior mexicano.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero es abogado de profesión, con una larga trayectoria en la administración pública. Fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a finales de la década de los noventa y, posteriormente, ocupó diversos cargos académicos y administrativos.

En enero de 2019 asumió como fiscal general de la República, convirtiéndose en el primer titular autónomo de la FGR tras la desaparición de la Procuraduría General de la República.

Ernestina Godoy es nueva titular de la FGR

Una salida de la FGR marcada por señalamientos y críticas

La salida de Gertz Manero de la FGR no estuvo exenta de polémica. Aunque concluyó su encargo tras varios años al frente del órgano autónomo, su gestión fue una de las más cuestionadas, tanto por actores políticos como por organizaciones civiles y especialistas en justicia.

El exfiscal enfrentó señalamientos por la renuncia de fiscales especializados, tensiones con el Poder Judicial y críticas por el manejo discrecional de información.

La titularidad del organismo quedó en manos de Ernestina Godoy Ramos , quien asumió como fiscal general luego de ser propuesta por el Ejecutivo federal y avalada por el Senado de la República.

