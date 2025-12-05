Fin de semana sin alcohol: Anuncian ley seca en varias alcaldías de la CDMX; fechas y motivos

Si estabas pensando en tener un fin de semana de fiesta y descontrol te tenemos una muy mala noticia, pues a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) de este 5 de diciembre, se confirmó que entrará en vigor la ley seca dentro de la alcaldía Tlalpan y la Magdalena Contreras de la Ciudad de México (CDMX).

En el oficio emitido por las autoridades del Gobierno de la CDMX, se señala que se llegó al acuerdo para la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, esto por motivos de las celebraciones locales que ocurrirán en estas demarcaciones.

¿A qué hora y cuándo empieza la ley seca en Tlalpan?

De acuerdo con lo establecido en el DOF de la capital del país, la ley seca dentro de la alcaldía Tlalpan dará inicio en punto de las 00:00 horas del sábado 6 de diciembre, esto dentro de la colonia Arboledas del Sur.

La venta de este tipo de bebidas alcohólicas se podrá restablecer a partir de las 24:00 horas del domingo 7 de diciembre, esto dentro de los establecimientos mercantiles ubicados en la misma colonia antes señalada.

¿A qué hora y cuándo empieza la ley seca en la Magdalena Contreras?

En cuanto a la ley seca que se activará en la alcaldía Magdalena Contreras, se mencionó que la restricción para la venta de bebidas embriagantes comenzará desde las 19:00 horas del jueves 11 de diciembre hasta las 23:59 horas del mismo día.

Por otro lado, también se aplicarán las restricciones en los mismos horarios el día 12 de diciembre, esto según con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación.

¿Por qué habrá ley seca en CDMX?

Vale la pena mencionar que las restricciones que se aplicarán en estas alcaldías se dan por motivos de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en la Magdalena Contreras, así como por actividades locales dentro de la alcaldía Tlalpan.

